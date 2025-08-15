Tarantino, operatore ecologico travolto da moto: morto il 53enne Pasquale Dinoi





Un tragico incidente si è verificato nelle prime ore del 15 agosto a Manduria, in provincia di Taranto, dove il 53enne Pasquale Dinoi, operatore ecologico assunto con contratto stagionale, ha perso la vita mentre era impegnato nel suo turno di lavoro. L’uomo, dipendente dell’impresa Gialplast, stava attraversando la strada per raccogliere i rifiuti quando è stato travolto da una moto di grossa cilindrata. L’impatto è stato fatale e nonostante i soccorsi immediati, il lavoratore è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto lungo una strada che collega la città alla zona costiera di San Pietro in Bevagna. La moto, che proveniva probabilmente dalla zona del mare dopo i festeggiamenti di Ferragosto, ha colpito Pasquale Dinoi mentre attraversava la carreggiata. I carabinieri della Compagnia di Manduria sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e cercare di chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il 53enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale Marianna Giannuzzi di Manduria, ma le gravi ferite riportate non gli hanno lasciato scampo. Nonostante gli sforzi dei medici, l’uomo è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. La notizia ha sconvolto la comunità locale, dove Pasquale Dinoi era conosciuto per il suo impegno nel lavoro e il suo ruolo nella gestione della raccolta dei rifiuti e dell’igiene urbana.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei lavoratori impegnati in mansioni simili, soprattutto durante periodi festivi come Ferragosto, quando il traffico sulle strade può essere più intenso e pericoloso. La Gialplast, azienda per cui lavorava Dinoi, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto, ma il caso ha aperto un dibattito sulla necessità di misure preventive per garantire l’incolumità degli operatori ecologici durante il loro turno di lavoro.

Lo stesso giorno, un altro incidente mortale sul lavoro ha colpito un operaio in provincia di Bari. A Valenzano, il 46enne Giovanni Faniuolo, titolare di una ditta di luminarie con sede a Putignano, ha perso la vita mentre stava montando le decorazioni per la festa patronale del paese. Le circostanze del decesso sono ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto durante l’allestimento delle luminarie. Anche in questo caso, i soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma non è stato possibile salvare la vita dell’operaio.

In segno di lutto per la morte di Giovanni Faniuolo, le celebrazioni previste per la festa patronale di Valenzano sono state annullate. Sui social network sono apparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di cittadini, colleghi e istituzioni locali. L’operaio era molto stimato nella sua comunità e insieme ai suoi fratelli gestiva l’azienda di famiglia, fondata dal padre ormai deceduto.



