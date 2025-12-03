Tatiana Tramacere, sparita a Nardò: l’ultima notte col fidanzato e il viaggio previsto per chiarire con l’ex





Il 24 novembre scorso, Tatiana Tramacere, una giovane di 27 anni, è scomparsa da Nardò, creando preoccupazione tra familiari e amici. Il giorno prima della sua scomparsa, Tatiana aveva incontrato il fidanzato e i genitori di lui, ma secondo le indagini, la ragazza si trovava in un momento di confusione emotiva, divisa tra l’amore per il suo attuale compagno e la nostalgia per un ex fidanzato, residente a Brescia. Stando a quanto riferito dalla madre di Tatiana, la giovane aveva già acquistato un biglietto per recarsi a Brescia prima di scomparire.





La mattina del 24 novembre, Tatiana si è allontanata da casa senza avvisare nessuno. Con sé aveva il telefono, che però è risultato irraggiungibile da diversi giorni. Intorno al 28 novembre, è stata avvistata nel centro di Nardò, ma le ricerche effettuate non hanno portato a risultati concreti. Le fonti investigative, come confermato da Fanpage.it, hanno esteso le operazioni di ricerca in tutta Italia, escludendo però una possibile fuga all’estero, poiché è ritenuto improbabile che Tatiana, originaria dell’Ucraina, sia tornata nel suo paese d’origine, dove non ha parenti.

Chi conosceva Tatiana ha fatto notare che, sebbene la giovane avesse già trascorso brevi periodi lontana da casa, si era sempre fatta sentire. Era fidanzata con un ragazzo di Nardò da circa un anno e mezzo, anche se non si vedevano quotidianamente. La sera prima della sua scomparsa, si era recata a casa del fidanzato per trascorrere del tempo con la famiglia.

La mattina della sua scomparsa, il fidanzato aveva inviato un messaggio di buongiorno a Tatiana, ma non ha mai ricevuto risposta. Inizialmente, il giovane non si era preoccupato, poiché era abituato ai periodi di assenza della ragazza. Tuttavia, con il passare del tempo, la sua preoccupazione è aumentata, portandolo a contattare i familiari di Tatiana.

Gli investigatori stanno ora cercando di chiarire se l’ex fidanzato di Tatiana, residente a Brescia, fosse a conoscenza della sua intenzione di raggiungerlo in treno e se i due avessero un appuntamento. Questo dettaglio potrebbe rivelarsi cruciale per comprendere le motivazioni che hanno portato alla scomparsa della giovane.

La situazione ha suscitato una grande attenzione mediatica e un forte coinvolgimento della comunità locale, che si è mobilitata per aiutare nelle ricerche. La famiglia di Tatiana ha espresso la propria preoccupazione, sottolineando che la giovane era una persona solare e affettuosa, amata da tutti coloro che la conoscevano. Hanno chiesto che chiunque abbia informazioni utili sulla sua scomparsa si faccia avanti.

Le indagini proseguono, con le autorità che stanno esaminando ogni possibile pista. La polizia ha anche invitato chiunque abbia visto Tatiana o abbia informazioni sui suoi movimenti nei giorni precedenti la scomparsa a contattare gli inquirenti. La speranza è che la giovane possa essere rintracciata sana e salva.



