Taylor Swift dona 100.000 dollari per aiutare una bambina di 2 anni che lotta contro un raro tumore al cervello





In un toccante atto di gentilezza, Taylor Swift ha donato silenziosamente 100.000 dollari per aiutare una bambina di 2 anni di nome Lilah, che sta combattendo coraggiosamente contro un cancro al cervello in stadio 4.





Venerdì 17 ottobre, Swift ha fatto una generosa donazione ai genitori di Lilah tramite la loro pagina GoFundMe dopo aver visto un video commovente condiviso dalla mamma di Lilah, Katelynn, su TikTok.

Nel video, pubblicato sull’account Stand with Lilah, si vede la bambina che guarda un video della pop star sul suo iPad e la chiama dolcemente “amica mia”.

In qualche modo il video è arrivato a Swift, che ha reagito nel modo più compassionevole.

Insieme alla sua donazione, la cantante ha lasciato un messaggio personale: “Mando un abbraccio fortissimo alla mia amica Lilah! Con affetto, Taylor.”

Katelynn fu sopraffatta dall’emozione quando vide il regalo e il messaggio.

“Non posso ringraziarti abbastanza. Sono davvero sotto shock”, ha scritto. “Questo significa che non dobbiamo preoccuparci di nient’altro che di Lilah. È davvero una benedizione. Grazie, Taylor Swift.”

Secondo la raccolta fondi GoFundMe della famiglia , il cancro di Lilah è estremamente raro e aggressivo, con solo 58 casi documentati negli Stati Uniti lo scorso anno. Dopo aver subito un intervento chirurgico per rimuovere una massa cerebrale, Lilah dovrà ora affrontare altri mesi di intense cure, tra cui chemioterapia, terapia con cellule staminali e radioterapia protonica, che richiederanno lunghi ricoveri ospedalieri lontano da casa.

Grazie alla generosità di Swift, la famiglia ora può concentrarsi su ciò che conta di più: aiutare Lilah a guarire.



