Temptation Island, attesa per la puntata di stasera: cosa succederà alle coppie





Temptation Island torna su Canale 5 con lo speciale “E poi… e poi” condotto da Filippo Bisciglia: stasera, lunedì 15 settembre 2025, i telespettatori scopriranno cosa è accaduto alle sette coppie protagoniste dell’ultima edizione del reality.





Dopo il grande successo dello scorso luglio – con ascolti record che hanno reso l’edizione 2025 la più seguita di sempre – le coppie tornano davanti alle telecamere per raccontare come sono proseguite le loro storie d’amore durante l’estate. L’appuntamento è fissato per le 21.30, in prima serata su Canale 5.

Anticipazioni dello speciale

In una clip di presentazione, Filippo Bisciglia ha promesso nuovi sviluppi: “I colpi di scena non sono finiti”, ha dichiarato, anticipando sorprese e aggiornamenti inattesi.

Le immagini promozionali diffuse da Mediaset mostrano alcuni momenti delle registrazioni:

Antonio Panico e Valentina Riccio apriranno le porte della loro nuova casa, mostrando al pubblico anche il celebre gazebo, diventato un simbolo del loro percorso nel programma.

Valerio Ciaffaroni , ex fidanzato di Sara Esposito , parlerà del presunto legame con la single Ary, voci già alimentate da paparazzate estive.

Marco Raffaelli racconterà come ha affrontato la vita dopo la separazione da Denise , con cui aveva interrotto la relazione al termine del reality.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco si confronteranno nuovamente, così come Angelo Scarpata e Maria Concetta Schembri, pronti a svelare come procede la loro relazione.

Le novità più attese

Grande curiosità anche per la vicenda di Sonia Barrile, fidanzata di Simone Margagliotti, che ha scoperto di essere incinta subito dopo la fine delle registrazioni. I fan del programma attendono di conoscere aggiornamenti sulla sua gravidanza e sulla reazione della coppia a questa svolta inattesa.

Un altro momento forte della serata sarà dedicato a Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi, la cui storia si è conclusa dopo la partecipazione a Temptation Island. Rosario, infatti, è stato annunciato come nuovo tronista di Uomini e Donne, e la puntata offrirà uno sguardo sul suo futuro televisivo.

Un format che non smette di appassionare

Lo speciale Temptation Island – E poi… e poi si propone di dare un seguito alle storie che hanno catturato milioni di spettatori, mostrando la realtà dei rapporti dopo le telecamere e la vita quotidiana dei protagonisti. Per i fan del programma, sarà un’occasione per rivivere emozioni, scoprire nuovi sviluppi e assistere a colpi di scena inaspettati.



