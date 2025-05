Tensione a Storie Italiane, l’avvocato della testimone accusa Eleonora Daniele: “Scorretta e insinuante

Durante la puntata odierna di Storie Italiane, trasmissione condotta da Eleonora Daniele, si è verificato un acceso confronto tra la presentatrice e l’avvocato Stefano Benvenuto, legale della nuova testimone coinvolta nel caso Garlasco. L’episodio è nato dalle domande della conduttrice riguardanti le dichiarazioni della testimone, alcune delle quali già diffuse dai media.





La discussione si è accesa quando Benvenuto ha chiarito di non poter condividere informazioni coperte da segreto istruttorio. La conduttrice ha però fatto notare che alcune di queste informazioni erano già state rese pubbliche. A quel punto, l’avvocato ha risposto con fermezza, affermando: “C’era il suo nome nelle agenzie che ho letto ieri, non le ha riportate lei?”. Questa domanda, percepita come un’insinuazione, ha infastidito il legale, dando il via a uno scambio di battute sempre più teso.

Nel corso del collegamento, Benvenuto ha sottolineato: “Se legge bene tutto vedrà che io mi sono astenuto dal commentare. Se le agenzie hanno avuto queste informazioni per vie traverse, io non posso saperlo. C’è il segreto istruttorio”. Tuttavia, la tensione è aumentata quando l’avvocato ha accusato la conduttrice di mettere in dubbio la sua professionalità: “Ci mancherebbe, certo che non sono stato io a diffonderle. Non ho capito il contenuto di questa domanda. È male informata, sono stato il primo a dire che c’è il segreto istruttorio. Non capisco dove voglia andare a parare. Lei ha insinuato cose che non sono vere”.

Daniele, dal canto suo, ha respinto ogni accusa di insinuazione, ribattendo: “Non ho insinuato nulla. Ci sono dei testimoni qui, dei giornalisti”. Nonostante ciò, Benvenuto ha continuato a mostrarsi contrariato, dichiarando: “Non mi interrompa, è maleducazione. La manipolazione a me non piace. […] È un’arte l’essere giornalisti, lei ha sbagliato grandemente oggi”.

L’intervento di un inviato della trasmissione, che ha confermato la versione dell’avvocato riguardo alla fuga di notizie, non è bastato a placare gli animi. Benvenuto ha concluso con una frase tagliente rivolta alla conduttrice: “Stendiamo un velo pietoso sulle sue domande e passiamo oltre”. A questo punto, visibilmente infastidita, Daniele ha deciso di interrompere il collegamento, chiudendo con queste parole: “La maleducazione non la consento. La ringrazio delle sue risposte nelle quali non mi riconosco perché io non sono stata maleducata con lei. Le ho fatto delle domande e siccome anche noi abbiamo degli ospiti qui, la ringrazio con grande educazione per quello che ci ha voluto raccontare”.

L’episodio ha messo in evidenza le difficoltà di trattare argomenti delicati in diretta televisiva, specialmente quando si toccano temi legati a indagini ancora in corso e coperte da segreto istruttorio. Il caso Garlasco, già al centro dell’attenzione mediatica per anni, continua a generare polemiche e discussioni accese, come dimostrato dall’episodio odierno.

Questa vicenda rappresenta un esempio delle sfide che giornalisti e professionisti del diritto affrontano quando si trovano a confrontarsi pubblicamente su temi complessi e controversi. Nonostante il confronto acceso, entrambi i protagonisti hanno ribadito l’importanza di rispettare i limiti imposti dalla legge e di mantenere un dialogo professionale.

Catfight pazzesco tra Eleonora Daniele e Stefano Benvenuto, l’avvocato della nuova testimone secondo cui i rapporti tra Chiara Poggi e Stefania Cappa erano tutt’altro che idilliaci #Garlasco #Storieitaliane pic.twitter.com/s4DTnardGS — Gisella Ruccia ☮ (@gisellaruccia) May 22, 2025