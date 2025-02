Tensione al Grande Fratello: Lorenzo Spolverato rischia sanzioni dopo l’ennesima sfuriata

Dopo un acceso scontro con Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato potrebbe affrontare provvedimenti disciplinari al Grande Fratello, con la puntata di stasera che promette chiarimenti in diretta.





Nella notte tra il 26 e il 27 febbraio, la casa del Grande Fratello è stata teatro di un nuovo episodio di tensione. Lorenzo Spolverato, già al centro di precedenti polemiche, ha avuto un violento alterco con la fidanzata Shaila Gatta. Secondo le testimonianze degli altri concorrenti, Lorenzo avrebbe aperto l’armadio di Shaila, strappato lettere e regali precedentemente donati, e lanciato oggetti, tra cui un quadro verde regalato per il compleanno, a terra. Inoltre, avrebbe gettato cuscini in piscina, manifestando un evidente stato di agitazione.

Tommaso Franchi ha commentato l’accaduto con gli altri inquilini, sottolineando: “Il quadro glielo ha regalato per il compleanno”. Maria Teresa Ruta ha confermato: “Sì, è quello”. Federico ha aggiunto di essersi spostato nel letto di Iago per lasciare spazio a Lorenzo, che evidentemente desiderava dormire da solo.

Questo ennesimo scatto d’ira ha sollevato preoccupazioni sia all’interno della casa che tra il pubblico. Molti telespettatori hanno espresso il loro disappunto sui social media, con commenti come: “Va aiutato, ad uscire dalla casa”, “Complimenti a chi ha votato sto pazzo”, e “Quello è malato, non so fuori cosa potrebbe fare senza telecamera”.

Jessica Morlacchi ha aggiunto ulteriori dettagli, riferendo che Lorenzo si è mostrato pentito per aver ripetutamente pronunciato una parola offensiva durante lo sfogo. Ha inoltre manifestato preoccupazione per ciò che potrebbe essere mostrato nella puntata in diretta di stasera, giovedì 27 febbraio, temendo possibili ripercussioni.

La produzione del Grande Fratello non ha ancora comunicato ufficialmente eventuali provvedimenti nei confronti di Lorenzo Spolverato. Tuttavia, considerando la gravità degli eventi e le reazioni del pubblico, è plausibile che la puntata di stasera affronti l’argomento in modo approfondito, valutando possibili sanzioni o interventi.

Nel frattempo, Shaila Gatta ha espresso il suo stato d’animo dopo l’accaduto, confidandosi con Zeudi Di Palma. Ha dichiarato: “Ho sempre lottato nella vita, ma non mi faccio pestare la testa. Ho amor proprio. Sembra tutto così eccessivo, se ne pentirà. Oggi ha fatto una stronata, non mi fido più”*. Ha inoltre manifestato l’intenzione di lasciare il programma, affermando: “Se domani mi girano, chiedo ad Alfonso di uscire. Non sono il gioco di nessuno”.

La relazione tra Shaila e Lorenzo sembra quindi essere giunta a un punto critico, con entrambi i protagonisti che riflettono sul futuro del loro rapporto all’interno della casa. La puntata di stasera potrebbe rappresentare un momento decisivo per chiarire la situazione e determinare le conseguenze delle azioni di Lorenzo.

In attesa di ulteriori sviluppi, il pubblico resta con il fiato sospeso, desideroso di capire quali saranno le decisioni della produzione e come evolveranno le dinamiche tra i concorrenti coinvolti in questo delicato episodio.