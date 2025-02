Tensione alle stelle tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello, con accuse di insincerità e un confronto acceso che ha diviso l’opinione pubblica

Negli ultimi giorni, il clima all’interno della Casa del Grande Fratello è diventato particolarmente teso a causa di un confronto tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Le due concorrenti hanno avuto uno scambio di accuse che ha acceso la polemica tra i fan del reality. Helena, in particolare, ha accusato Zeudi di essere una “finta-gay”, insinuando che non fosse realmente attratta dalle donne. Questo scambio di parole ha portato a un confronto diretto tra le due, rivelando tensioni accumulate e incomprensioni.





Dopo la puntata di lunedì, Helena ha deciso di affrontare Zeudi per chiarire la situazione. In un momento di confronto avvenuto nel giardino della Casa, Helena ha esordito dicendo: “Io ho detto che a lei non piacciono le donne, dice che è sensibile e invece non lo è, non ha mai difeso i miei diritti. Lei non ha mai protetto la mia sensibilità, il mio amore per Javier…”. Queste parole hanno segnato l’inizio di un acceso dibattito tra le due, evidenziando le differenze nei loro approcci e nella loro comprensione reciproca.

Zeudi, visibilmente colpita dalle affermazioni di Helena, ha risposto con fermezza, esprimendo il suo disappunto per le accuse ricevute. Ha sottolineato che, a suo avviso, Helena non era stata matura nel riconoscere che le cose tra di loro erano cambiate. “Non è stata matura da capire che le cose finiscono, e non hai dato valore alla donna che sono io. A te non frega nulla delle donne, oppure competi con le donne. Io non ti sopporto perché sei bugiarda”, ha dichiarato Zeudi, evidenziando la frattura che si è creata tra di loro.

Le tensioni tra Helena e Zeudi sono emerse in modo evidente durante una recente puntata del reality, quando Helena ha messo in dubbio l’autenticità dell’avvicinamento di Zeudi, suggerendo che fosse più una strategia di gioco che un reale interesse. Questa accusa ha scatenato una reazione negativa da parte di Zeudi, che ha affermato: “A me non servi tu per far conoscere la mia luce, la mia luce esce anche senza di te. Con me hai chiuso totalmente, ma avevo già chiuso da un bel po’”.

Inoltre, Zeudi ha ribadito il suo impegno nel sostenere le donne, affermando: “Io le donne invece le tratto benissimo, le porto su un vassoio d’argento. Io ho sempre difeso le donne e continuo a farlo, se non difendo te è perché mi hai fatto del male. Tu sei stata bugiarda con me e con i tuoi sentimenti, non sei mai stata neppure amica”. Queste dichiarazioni hanno ulteriormente alimentato il conflitto tra le due concorrenti, rendendo evidente che le ferite emotive e le incomprensioni accumulate sono difficili da superare.

A complicare ulteriormente la situazione, la madre di Zeudi è intervenuta pubblicamente per difendere la figlia, condividendo una lettera sui social media in cui sottolineava l’importanza di non invalidare la sessualità di una persona. Ha espresso il suo sostegno a Zeudi in questo momento difficile, evidenziando la necessità di rispetto e comprensione reciproca tra le concorrenti.