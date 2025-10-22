Tensione in Senato, Meloni risponde con fermezza alla senatrice del M5S: botta e risposta acceso





Durante una sessione tumultuosa del Senato, la senatrice Alessandra Maiorino, rappresentante del Movimento 5 Stelle, ha definito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni come “cheerleader” dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, suscitando l’immediata reazione dei colleghi del centrodestra. Nonostante le proteste e il forte rumore di fondo, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha permesso alla senatrice Maiorino di proseguire il suo intervento, affermando: “Non si è verificato alcun dileggio, nessuno la sta disturbando”. Successivamente, al termine del suo intervento, il Presidente La Russa ha espresso un sentimento di “tristezza, proprio…”.





La risposta della Presidente Meloni è disponibile in video.

Giorgia Meloni rispondendo alla Senatrice Alessandra Maiorino M5S, in vista del cosiglio europeo

22-10-2025

Al Senato si è verificato un acceso scambio di opinioni tra maggioranza e opposizione in seguito alle dichiarazioni della senatrice del Movimento 5 Stelle, Alessandra Maiorino, rivolte alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La senatrice Maiorino, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni della Premier sul Consiglio Europeo, ha definito la Presidente Meloni “cheerleader” del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tale affermazione ha suscitato proteste da parte dei senatori di centrodestra, rendendo necessario l’intervento del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, per ristabilire la calma.

Riferendosi alle dichiarazioni della Presidente Meloni, la senatrice Maiorino ha affermato: “Anche oggi abbiamo dovuto assistere alla sua performance di cheerleader (e confido che l’uso di tale termine non susciti obiezioni) del Presidente di un altro paese, anziché mantenere una posizione di fermezza e rappresentare il governo italiano, limitandosi a lodare il Presidente Trump”.

La senatrice Maiorino ha inoltre criticato la narrazione presentata dalla Presidente Meloni in Aula, paragonandola a quella già esposta dal Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, in merito alla formazione di 39 studenti palestinesi, destinati a diventare la futura classe dirigente della Palestina e, potenzialmente, a favorire il riconoscimento dello Stato palestinese. La senatrice Maiorino ha espresso scetticismo riguardo alla veridicità di tali affermazioni, interrogandosi sulla reale intenzione del governo di affrontare la questione del riconoscimento della Palestina.

Durante l’intervento della senatrice Maiorino, sono state udite interruzioni provenienti dall’opposizione. A sua difesa si è schierato il senatore Marco Croatti, del Movimento 5 Stelle, che ha alzato la voce. Il Presidente del Senato, La Russa, ha quindi dichiarato: “Non si è verificato alcun dileggio; può essere spiacevole, ma nessuno sta disturbando l’intervento della senatrice”.

Il Presidente La Russa ha proseguito affermando: “Il tentativo di creare tensione in Aula oggi non ha successo; l’Aula è tranquilla…”. Tuttavia, a causa del persistente scambio di battute, ha invocato “un po’ di serietà” e ha rivolto al senatore Croatti l’invito a non procedere con la richiesta di espulsione della senatrice Maiorino.

Poco dopo, il senatore Maiorino ha ripreso la parola, richiedendo e ottenendo dal Presidente della Camera alcuni minuti aggiuntivi. Ha quindi affermato: “Siamo abituati agli attacchi provenienti dai banchi dell’opposizione di destra”. Ha poi concluso il suo intervento con un appello diretto: “Da italiana a italiana, Le suggerisco di aspirare alla carica di Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana, piuttosto che a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti d’America sotto la guida di Donald Trump”. Immediatamente dopo, il Presidente La Russa ha concesso la parola a un’altra senatrice iscritta al dibattito e ha aggiunto: “Tristezza, proprio…”.

