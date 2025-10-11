Tensione in studio: “È stata la Meloni?” – L’esponente di sinistra si infervora, Cerno risponde a tono





Ginevra Bompiani, in merito alle recenti manifestazioni pro-Palestina e agli episodi di violenza verificatisi, ha osservato come, durante cortei pacifici, si verifichino improvvisi episodi di violenza perpetrati da individui incappucciati, i quali, come accaduto a Milano, non vengono arrestati dalle forze dell’ordine. La Bompiani insinua quindi la presenza di infiltrati, inviati per alimentare le strategie del governo e della destra.





Il corteo di protesta contro il governo Meloni e in segno di solidarietà con la Palestina, svoltosi a Firenze, si è concluso poco dopo le 20:30 davanti al consolato statunitense di lungarno Vespucci, dopo aver attraversato i viali cittadini, ora riaperti al traffico.

Secondo gli organizzatori, i partecipanti sono stati oltre duemila.

Il corteo, aperto dallo striscione “Fermiamo il sionismo con la Resistenza”, ha espresso la propria contrarietà nei confronti della premier e dei suoi vice Tajani e Salvini, nonché di Israele, a favore della Palestina.

Davanti alla sede diplomatica sono stati accesi alcuni fumogeni e sono stati intonati cori come “Palestina libera dal fiume fino al mare” e “Via i fascisti da Firenze”.

Gli organizzatori hanno quindi invitato i partecipanti al corteo di domani (oggi, ndr) contro il comando NATO a Rovezzano, con raduno alle 15 davanti alla sede Rai di Firenze.



