Tensioni e polemiche al Grande Fratello, con Chiara e Zeudi che prendono di mira Helena, scatenando reazioni contro il bodyshaming

Le dinamiche all’interno della Casa del Grande Fratello sono sempre in evoluzione, con alleanze e rivalità che si formano e si rompono rapidamente. Tra le storie più significative di questa edizione emerge quella di Zeudi, una concorrente che ha sviluppato un forte legame con la modella Helena Prestes. Tuttavia, ciò che sembrava un’amicizia solida ha cominciato a mostrare segni di rottura, culminando in un conflitto inaspettato.





Inizialmente, Zeudi e Helena erano inseparabili, creando un legame affiatato. Ma la situazione è cambiata drasticamente quando Zeudi ha iniziato a avvicinarsi a Javier, suscitando le ire di Helena, che si era dichiarata per il giovane. Questo ha portato a una frattura che sembra ormai irreparabile.

Negli ultimi tempi, Zeudi ha cambiato gruppo, avvicinandosi a una fazione contrapposta che include Lorenzo, Shaila, Chiara e Giglio. Durante un recente incontro a tavola, il discorso è tornato su Helena, una delle figure più centrali di questa edizione del reality. In un momento di ilarità, Zeudi ha esclamato: “Avete visto Helena? Che gobba”, mentre si metteva in una posizione per imitare l’amica, attirando l’attenzione degli altri concorrenti.

Chiara ha subito aggiunto il suo commento, rivelando di non sopportare le persone con la gobba. Questa situazione ha sollevato interrogativi tra i telespettatori e i fan del programma, molti dei quali hanno evidenziato l’incoerenza delle critiche al bodyshaming. Un utente ha postato su X: “Zeudi e Chiara che perculano Helena. ‘Mamma mia che gobba che ha, mi dà fastidio la gente gobba’. Cosa ne pensano quelli che urlavano al ‘bodyshaming’ l’altro giorno?”

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Molti hanno criticato il comportamento di Zeudi e Chiara, sottolineando che Helena è una modella internazionale e che le loro osservazioni sono state non solo inappropriate ma anche offensive. Un commento recita: “Si, si già ahahahah… Intanto Helena è una modella internazionale con i canoni estetici da modella, ma quale gobba? Al limite un’incurvatura, solo perché è alta… ma di che parliamo dai, voi siete alte un metro e ca* e misere persone, in due non fanno manco il cervello di un cocorito”.

Le critiche continuano a piovere su Zeudi e Chiara, con utenti che esprimono il loro disappunto per il comportamento delle due concorrenti. “Si, Bell tu… come hai fatto ad essere eletta Miss Italia io non lo so”, si legge in un altro commento. Altri utenti hanno aggiunto: “Dove sono le zialena del c** adessoooo???? Siete ridicole e vergognose. ‘Io le donne le porto su un vassoio d’argento’ VERGOGNOSA LA MISS!” e “A Zeudi e Chiara ovviamente il Grande Fratello fa passare tutto, vero? Anche il bodyshaming è permesso”.