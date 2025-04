Terribile incidente sulla Palombarese, l’appello di un padre: “Testimoni cercasi, mio figlio è in coma”

Nei giorni scorsi, un drammatico incidente stradale ha avuto luogo lungo la Palombarese, nel comune di Guidonia Montecelio, causando gravi ferite a due persone. Tra queste, un uomo di 35 anni, attualmente in coma, ha suscitato l’attenzione del pubblico e dei media. È stato il padre del giovane a lanciare un appello sui social network, chiedendo aiuto per identificare testimoni che possano fornire informazioni utili riguardo all’incidente.





Nel suo post, il padre ha esordito con un saluto, scrivendo: “Buongiorno a tutti e buona Pasqua – Sono qui a chiedere se qualcuno il giorno 18-04-2025 dalle 19:15 in poi all’altezza Eurospin sulla via Palombarese, dove è successo l’incidente, ha visto come è stato causato per trovare testimoni.” L’uomo ha espresso la sua gratitudine anticipata, sottolineando l’importanza di raccogliere informazioni per chiarire le circostanze dell’incidente.

Il giovane, identificato come C.D.B., si trova attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, in condizioni critiche. Il padre ha concluso il suo appello con un messaggio toccante: “Mio figlio di 35 anni si trova in coma al policlinico Gemelli di Roma – Io sono il papà, grazie a tutti.”

L’incidente in questione è avvenuto nei pressi di Guidonia Montecelio, dove due automobili, una Renault Twingo e una Citroen C1, si sono scontrate in un impatto devastante. Le immagini dell’incidente mostrano entrambe le vetture gravemente danneggiate. Al volante della Renault si trovava il trentacinquenne di Colleverde di Guidonia, mentre la Citroen era guidata da una donna di 52 anni proveniente da Fonte Nuova.

Dopo l’allerta, i soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio e diverse ambulanze. Una delle ambulanze ha trasportato d’urgenza la donna di 52 anni all’ospedale Sant’Andrea, dove le sue ferite sono state classificate con un codice rosso, indicando la gravità della situazione.

Per quanto riguarda il trentacinquenne, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato trasferito in elicottero al Policlinico Gemelli, dove attualmente è in prognosi riservata. Le autorità hanno avviato accertamenti tossicologici di routine e hanno disposto il sequestro dei veicoli coinvolti nell’incidente per facilitare le indagini sulla dinamica dello scontro.

A causa della gravità dell’incidente e della necessità di ricostruire i fatti, il padre del giovane ha deciso di cercare testimoni. L’appello sui social network ha attirato l’attenzione di molti utenti, che hanno condiviso il suo messaggio nella speranza di ottenere informazioni utili.

Le indagini sono attualmente in corso, e la Polizia Locale sta lavorando per chiarire le cause dell’incidente. La richiesta di testimonianze da parte del padre di C.D.B. evidenzia l’importanza di raccogliere tutte le informazioni possibili per comprendere come sia avvenuto l’impatto e se ci siano responsabilità da attribuire a uno dei conducenti.

L’incidente sulla Palombarese ha suscitato una grande preoccupazione nella comunità locale. Molti residenti si sono espressi sui social media, mostrando solidarietà nei confronti della famiglia coinvolta e condividendo il post del padre per aumentare la visibilità dell’appello.