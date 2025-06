Terribile schianto nella notte sulla Casilina a Frosinone: quattro persone perdono la vita

Un tragico scontro frontale si è verificato nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 giugno lungo la strada regionale Casilina, all’altezza delle porte di Frosinone. L’incidente ha causato la morte di quattro persone: due ragazzi di 25 e 30 anni e due uomini di 71 e 65 anni, residenti rispettivamente nei comuni di Frosinone e Torrice.





Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani erano a bordo di un’Alfa Romeo 147 che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata frontalmente con una Mercedes station wagon. Quest’ultima trasportava le altre due vittime. L’impatto è avvenuto all’altezza di un incrocio, dove una delle due vetture potrebbe aver colpito l’altra a causa della velocità sostenuta.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i corpi senza vita dalle lamiere dei veicoli coinvolti. Nonostante i tempestivi soccorsi, per le quattro persone non c’è stato nulla da fare. Le salme sono state affidate all’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore durante la notte per consentire i rilievi del caso.

Tra le vittime sono stati identificati Gianni Fiacco, giovane residente a Torrice, e Danilo Cantagallo, originario di Frosinone. La loro scomparsa ha suscitato grande commozione nelle rispettive comunità. Il sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli, ha voluto esprimere il suo cordoglio attraverso un messaggio: “Una tragedia che lascia senza parole. Torrice perde un ragazzo straordinario, generoso, sempre pronto a mettersi in gioco per gli altri. A nome di tutta l’amministrazione e della comunità, esprimo profondo cordoglio alla famiglia Fiacco, ai suoi amici e a tutti i familiari delle vittime”.

L’incidente ha riportato l’attenzione sulla sicurezza stradale in un tratto spesso teatro di gravi sinistri. Le autorità locali stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Intanto, il lutto colpisce duramente le famiglie delle vittime e le comunità di Frosinone e Torrice, unite nel dolore per questa perdita improvvisa e devastante.

Le indagini proseguono per determinare le cause esatte dello scontro e accertare se vi siano stati fattori come l’eccesso di velocità o altre violazioni del codice della strada. La tragedia rappresenta un monito sulla necessità di maggiore prudenza alla guida, soprattutto in tratti stradali notoriamente pericolosi.

Nel frattempo, il ricordo di Gianni Fiacco e Danilo Cantagallo rimane vivo tra amici e conoscenti, che li descrivono come giovani pieni di vita e sempre disponibili verso gli altri. La comunità si stringe attorno alle famiglie colpite, offrendo sostegno in questo momento di dolore incolmabile.