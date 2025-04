The Couple, Antonino Spinalbese su Belen: “Per Luna Marì farei qualsiasi cosa, anche tornare ad amare sua madre”

Durante la seconda puntata di The Couple, andata in onda lunedì 14 aprile, Ilary Blasi ha rivelato che Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli sono diventati inseparabili. Entrambi i concorrenti sono padri separati e hanno condiviso le loro esperienze e i sentimenti di lontananza dai figli, evidenziando il forte legame che li unisce.





Antonino Spinalbese, noto per la sua relazione con Belen Rodriguez, ha parlato apertamente della sua piccola, Luna Marì. “Il mio primo pensiero è sempre mia figlia Luna Marì,” ha dichiarato. All’interno della Casa, Spinalbese ha raccontato ai suoi compagni le difficoltà emotive che affronta nel non poter vedere la figlia quotidianamente. “Siamo sensibili, siamo dei papà piagnoni. Io lo sono,” ha aggiunto, sottolineando come, dopo una giornata di lavoro, la sua priorità sia sempre quella di passare del tempo con Luna Marì. Ha anche spiegato come abbia imparato ad accettare la distanza: “Sono riuscito ad accettare che non mi serve averla vicino fisicamente. Noi padri separati per essere felici dobbiamo anche abituarci al distacco.”

La dedizione di Spinalbese verso sua figlia è evidente. Ha affermato che sarebbe disposto a rinunciare a ricostruire una nuova famiglia pur di garantire la felicità di Luna Marì. “Rimango dell’idea che possa accettare qualsiasi cosa pur di farla felice. Posso anche non crearmi la famiglia, perché la mia famiglia non è mai cambiata. Questo è l’amore per mia figlia,” ha detto. Nella sua ultima visita a Luna Marì, hanno trascorso insieme alcune ore giocando, e ha colto l’occasione per esprimere il suo affetto: “Ti amo,” ha detto in diretta.

Anche Andrea Tabanelli ha condiviso la sua esperienza di padre separato. Ha descritto come i suoi figli abbiano vissuto la separazione in modi diversi. “I miei figli hanno vissuto la separazione in modo diverso, perché la più grande faceva domande, il piccolo non ha capito bene,” ha spiegato. Tabanelli ha espresso preoccupazione per il benessere dei suoi bambini, dicendo: “La cosa che mi fa paura è far mancare qualcosa a loro.” Ha anche rivelato che il montepremi del programma potrebbe essere utilizzato per garantire una crescita migliore ai suoi figli, un gesto che riflette il suo desiderio di fornire loro il massimo supporto possibile.

Il legame tra Spinalbese e Tabanelli si è rafforzato all’interno della Casa di The Couple, dove entrambi hanno trovato un terreno comune nelle loro esperienze di genitori. La loro apertura e vulnerabilità hanno creato un’atmosfera di solidarietà tra i concorrenti, permettendo a ciascuno di loro di condividere le proprie storie e ricevere supporto reciproco.