Tifosi italiani danno le spalle al campo durante l’inno di Israele: clima surreale allo stadio





Un episodio controverso ha caratterizzato l’incontro di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele, giocato in campo neutro a Debrecen, in Ungheria. Prima del fischio d’inizio, i tifosi italiani presenti sugli spalti hanno deciso di voltare le spalle al campo durante l’esecuzione dell’inno nazionale israeliano, accompagnando il gesto con fischi e cori di protesta. L’evento si è svolto in uno stadio quasi vuoto, dove le rigide misure di sicurezza e l’atmosfera surreale hanno fatto da sfondo a questa dimostrazione.





Secondo il protocollo ufficiale, l’inno della squadra ospite, in questo caso l’Italia, è stato eseguito per primo. I sostenitori italiani hanno partecipato attivamente, cantando e mostrando il loro sostegno alla Nazionale. Tuttavia, quando è stato il turno dell’inno israeliano, la situazione è drasticamente cambiata. Alcuni spettatori italiani hanno scelto di girarsi di spalle, ripetendo un gesto già osservato in passato durante un incontro di Nations League a Budapest nel settembre dell’anno precedente.

Il comportamento dei tifosi italiani ha attirato l’attenzione mediatica e sollevato interrogativi sulla natura della protesta. Nonostante non sia stato chiarito ufficialmente il motivo dietro questa azione, il gesto è stato interpretato da molti come una forma di dissenso politico o ideologico. I fischi e i “buuu” che hanno accompagnato il momento hanno ulteriormente accentuato il clima teso all’interno dello stadio.

La scelta di disputare la partita a Debrecen è stata dettata da ragioni di sicurezza. La situazione geopolitica e le tensioni internazionali che coinvolgono Israele hanno portato le autorità a optare per un campo neutro, lontano dai confini del Paese mediorientale. La decisione ha comportato un’organizzazione straordinaria e ha reso l’atmosfera del match particolarmente insolita.

Nonostante l’accaduto, la partita si è svolta regolarmente, con entrambe le squadre impegnate nella lotta per conquistare punti preziosi in vista della qualificazione ai Mondiali 2026. Tuttavia, l’episodio legato agli inni nazionali ha oscurato in parte l’aspetto sportivo dell’incontro, catalizzando l’attenzione su questioni extracalcistiche.

Il precedente di Budapest, risalente a settembre dell’anno scorso, evidenzia come questo tipo di protesta non sia un caso isolato. Anche in quell’occasione, i tifosi italiani si erano girati di spalle durante l’inno israeliano, manifestando il loro dissenso in maniera visibile e sonora. Questo comportamento ricorrente solleva interrogativi sulla gestione delle manifestazioni politiche o ideologiche all’interno degli eventi sportivi internazionali.

Le reazioni a quanto accaduto a Debrecen sono state varie. Alcuni hanno criticato duramente il gesto dei tifosi italiani, ritenendolo irrispettoso nei confronti della squadra avversaria e del significato dell’inno nazionale. Altri, invece, hanno difeso il diritto alla protesta pacifica, sottolineando che lo sport può essere un veicolo per esprimere opinioni e sensibilità su temi globali.

L’episodio riapre il dibattito sul ruolo degli eventi sportivi come piattaforme per manifestazioni politiche o sociali. Se da un lato si cerca di preservare la neutralità dello sport, dall’altro non si può ignorare il fatto che gli stadi e le competizioni internazionali siano spesso teatro di espressioni collettive che vanno oltre il semplice tifo.



