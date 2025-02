Tony Effe a Sanremo 2025 ingannato dal trucco: si esibisce con la camicia sporca di fondotinta

Il debutto di Tony Effe al Festival di Sanremo 2025 non è passato inosservato: dal look firmato Gucci ai guanti vinaccia, fino al colletto “macchiato”.





Il Festival di Sanremo 2025 si è rivelato un palcoscenico di debutto per molti artisti alla loro prima partecipazione. Tra le novità più attese, spiccano nomi come Lucio Corsi, Joan Thiele, Bresh, Brunori Sas, Serena Brancale e, naturalmente, Tony Effe, che ha portato sul palco dell’Ariston il brano Damme na mano.

Ad accompagnarlo in questa avventura c’era anche la fidanzata Giulia De Lellis, pronta a sostenerlo e fare il tifo per lui. Per la prima serata, il rapper ha scelto un look total white, ma questa scelta stilistica non è stata priva di inconvenienti, come dimostrano le foto che hanno fatto rapidamente il giro dei social.

Un look total white firmato Gucci e gioielli Tiffany&Co.

Il bianco è da sempre uno dei colori più amati sul palco dell’Ariston, e anche quest’anno non ha deluso le aspettative. Dopo i successi stilistici di artisti come Achille Lauro, Blanco ed Elisa nelle edizioni precedenti, Tony Effe ha deciso di puntare su un outfit candido firmato Gucci, arricchito da preziosissimi gioielli Tiffany&Co..

L’unico tocco di colore? Un paio di guanti in pelle color vinaccia, che hanno aggiunto un dettaglio unico al suo stile. Tuttavia, la vera sorpresa del look è stata la scelta del rapper di coprire i tatuaggi sul viso, utilizzando un make-up altamente coprente.

Make-up coprente e l’effetto “pelle pulita”

Per nascondere i suoi celebri tatuaggi, Tony Effe ha optato per un trucco professionale che ha garantito un effetto “pelle pulita”. Oggi esistono prodotti cosmetici in grado di coprire anche i tatuaggi più intensi, e il rapper ha sfruttato al meglio questa tecnologia. Tuttavia, l’uso abbondante di fondotinta necessario per ottenere questo risultato ha avuto una conseguenza imprevista: l’effetto delle luci del palco e la sudorazione hanno causato una macchia evidente sul colletto della sua camicia bianca.

L’incidente di stile che ha scatenato i social

Nonostante il look curatissimo e i dettagli di lusso, l’attenzione si è spostata proprio su questo piccolo incidente di stile. Il colletto macchiato di fondotinta non è sfuggito agli spettatori più attenti, e le immagini hanno rapidamente invaso i social network, dove gli utenti si sono sbizzarriti con commenti ironici e meme.

L’episodio non ha comunque oscurato la performance del rapper, che ha saputo conquistare il pubblico con la sua energia e il suo brano. Anzi, questo “imprevisto” ha contribuito a far parlare ancora di più di lui, confermandolo come uno dei protagonisti più discussi della serata.