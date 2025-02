Tony Effe non presente a Domenica In Speciale Sanremo: cosa è accaduto dopo la finale

Dalla stanchezza post-finale alla polemica sulle collane vietate: scopri tutti i dettagli sull’assenza di Tony Effe a Domenica In e non solo.





Dopo la finale di Sanremo 2025, andata in scena sabato 15 febbraio, il rapper Tony Effe ha deciso di lasciare la città dei fiori per tornare a casa, nella sua amata Roma. Questa scelta ha portato alla sua assenza durante la puntata speciale di Domenica In, dedicata alla kermesse musicale, che si è svolta oggi, domenica 16 febbraio.

Nonostante fosse prevista la sua presenza in scaletta, il rapper non è salito sul palco dell’Ariston per ricantare il suo brano e rispondere alle domande dei giornalisti. Ma Tony Effe non è stato l’unico artista a mancare all’appuntamento: anche Coma Cose, Shablo, Irama e Massimo Ranieri erano assenti.

Perché Tony Effe ha saltato Domenica In?

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la motivazione dietro l’assenza del rapper sarebbe legata alla stanchezza accumulata durante la settimana sanremese. I conduttori di Rai Radio 2 hanno svelato che, subito dopo la finale, Tony Effe avrebbe lasciato Sanremo per tornare a Roma. “Era sfinito dopo una settimana intensa”, hanno dichiarato. Una decisione comprensibile, considerando i ritmi serrati del Festival.

Al momento, il rapper non ha fornito spiegazioni sui suoi profili social. L’ultimo post pubblicato da Tony Effe risale a circa 21 ore fa, in cui ha condiviso due foto con il look scelto per la finale, accompagnate da un messaggio di ringraziamento: “Grazie a tutte le persone che hanno cercato di capirmi”.

Mentre Tony Effe faceva ritorno a Roma, il Festival di Sanremo si concludeva con la vittoria di Olly e la sua canzone “Balorda Nostalgia”. Il brano ha conquistato pubblico e critica, portando il giovane artista al primo posto nella classifica finale.

Le polemiche sul caso collane di Tony Effe

Oltre alla sua performance sul palco dell’Ariston, Tony Effe è stato al centro di una discussa polemica legata al suo look. Durante le prove, gli sarebbe stato vietato di indossare una vistosa collana firmata che aveva scelto per completare il suo outfit. La decisione della Rai, spiegata dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Ciannamea, ha generato un acceso dibattito tra gli artisti.

Nonostante il divieto, Tony Effe è riuscito comunque a distinguersi durante la finale, indossando altri gioielli griffati, fedeli al suo stile unico e riconoscibile. Questo episodio ha acceso i riflettori su un tema spesso trascurato: l’importanza dell’espressione personale nell’arte e nella moda.