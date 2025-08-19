Torre Annunziata, incidente fatale: Nunzio Arcella muore a soli 17 anni dopo una settimana di rianimazione





Non ce l’ha fatta Nunzio Arcella, il ragazzo di soli 17 anni originario di Trecase, coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto la scorsa settimana a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici di salvarlo, il giovane è deceduto dopo sette giorni trascorsi nel reparto di rianimazione dell’ospedale. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi per permettere il recupero.





La tragica notizia è stata confermata anche dal sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, che ha espresso il suo cordoglio attraverso un messaggio pubblicato sui social: “Torre Annunziata piange l’ennesima giovane vittima della strada. Dopo aver lottato per giorni tra la vita e la morte, si è spento ieri a soli 17 anni Nunzio Arcella, coinvolto in un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa. È una ferita profonda, per la famiglia, per la comunità scolastica e per l’intera città. A nome dell’Amministrazione Comunale, della Giunta, del Presidente del Consiglio e di tutti i consiglieri comunali, rivolgo le più sentite condoglianze ai familiari e a quanti conoscevano Nunzio.”

La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto e si stringe attorno alla famiglia del giovane in questo momento di grande dolore. Nunzio Arcella era uno studente del Liceo Pitagora di Torre Annunziata, istituto che ha voluto ricordarlo con parole toccanti. La dirigente scolastica, Olimpia Savarese, insieme al corpo docente e agli studenti, ha espresso il proprio dolore in una nota ufficiale: “La sua prematura scomparsa lascia nei nostri cuori un silenzio profondo. La Dirigente Scolastica, professoressa Olimpia Savarese, i docenti, i compagni di classe con tutti gli amici di Istituto, il personale scolastico tutto, ne ricorderanno sempre la gioiosità, la sensibilità e il sorriso che hanno arricchito le giornate scolastiche. In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo tutti in un abbraccio silenzioso e affettuoso alla sua famiglia, certi che il suo ricordo resterà indelebile nei nostri cuori.”

Anche l’Istituto Comprensivo D’Angiò di Trecase, dove il ragazzo aveva frequentato le scuole medie, ha voluto unirsi al cordoglio. Il dirigente scolastico Clotilde Zampagnaro ha sottolineato le qualità umane e personali che rendevano speciale Nunzio Arcella: “Sempre corretto, sorridente, semplice e con un cuore d’oro, ti stavi affacciando alla vita, con la tua inconfondibile positività e forza. Non è facile trovare parole adatte in una circostanza come questa… Dal profondo del nostro cuore ti giungano gli abbracci dei tuoi prof che tanto ti hanno apprezzato e seguito, anche dopo che sei andato via, perché eri un alunno speciale, ti sei sempre distinto per tutte le belle qualità che avevi.”

La tragedia ha colpito duramente non solo i familiari e gli amici del giovane, ma anche l’intera comunità di Torre Annunziata e Trecase, che si unisce nel dolore per una perdita così prematura. La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prevenire incidenti che troppo spesso mietono giovani vittime.

Il decesso di Nunzio Arcella rappresenta una ferita profonda per chi lo conosceva e lo amava. I messaggi di cordoglio provenienti dalle istituzioni scolastiche e dalle autorità locali testimoniano quanto fosse stimato e apprezzato. In un momento così difficile, la comunità si stringe attorno alla famiglia per offrire sostegno e solidarietà.



