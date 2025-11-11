Toscana, il neo Governatore annuncia la nomina di una giovane di 23 anni di origine senegalese a Vicepresidente: è polemica





La Regione Toscana ha un nuovo volto nella sua giunta: Mia Bintou Diop, una giovane di 23 anni originaria del Senegal, è stata nominata vicepresidente. L’annuncio è stato fatto dal presidente Eugenio Giani, il quale ha confermato che Diop farà parte della sua squadra per il secondo mandato. La giovane, già consigliere comunale per il Partito Democratico a Livorno, rappresenta una nuova generazione di leader politici.





Nata a Livorno, Diop ha origini senegalesi e proviene da una famiglia attivamente coinvolta nella comunità locale. Suo padre è una figura ben nota a Livorno, riconosciuto come un punto di riferimento per la comunità senegalese. Nel suo percorso politico, Mia Diop ha ricoperto il ruolo di vicepresidente della commissione urbanistica nel comune di Livorno, dimostrando un forte impegno civico e politico.

Attualmente iscritta alla facoltà di scienze politiche presso l’Università di Pisa, Diop ha un background accademico solido, avendo frequentato il prestigioso liceo classico Niccolini Palli a Livorno. Nella sua presentazione su Facebook, ha dichiarato: “Ho 23 anni, vado fiera del mio accento livornese, sono ottimista, credo nell’attivismo e nelle idee”. Questa affermazione riflette il suo approccio proattivo e la sua passione per il servizio pubblico.

La nomina di Mia Diop è stata definita dal segretario regionale del Partito Democratico, Emiliano Fossi, come un “jolly di questo pomeriggio”. Dopo l’ufficializzazione della nuova giunta, Fossi ha espresso grande soddisfazione per la scelta, affermando: “Siamo molto contenti e super soddisfatti”. Secondo lui, la composizione della squadra presenta un mix di esperienze e novità, con Diop che incarna perfettamente la freschezza e l’innovazione che il partito desidera promuovere.

La giovane vicepresidente non è solo un simbolo di rinnovamento, ma anche un esempio di inclusione e rappresentanza. È attivamente coinvolta nella direzione nazionale del Partito Democratico e ha partecipato a iniziative significative, come il rinnovamento del partito stesso. I suoi primi passi nella politica sono stati compiuti attraverso il parlamento toscano degli studenti, dove ha potuto esprimere le sue idee e contribuire alla vita pubblica.

Inoltre, Diop è stata parte della conferenza delle donne Dem, un gruppo che si dedica a promuovere la partecipazione femminile in politica e a sostenere le questioni di genere. Questo impegno testimonia la sua volontà di affrontare temi rilevanti e di lavorare per il progresso sociale.

La nomina di Mia Diop a vicepresidente della Regione Toscana è vista come un passo importante verso un governo più inclusivo e rappresentativo. Il suo profilo, come ha sottolineato Fossi, “è un profilo di innovazione che si commenta da solo e che incarna perfettamente il nuovo corso del Partito Democratico”. Questo non solo riflette un cambiamento generazionale, ma anche un impegno a dare voce a diverse esperienze e background all’interno della politica regionale.



