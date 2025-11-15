



Mia Bintou Diop, 23enne neo-vicegovernatrice della Toscana, si distingue per la sua singolare ispirazione: la sua segretaria, Elly Schlein. A differenza di illustri scacchisti quali Kasparov, Fischer, Karpov e Carlsen, che si sono ispirati a figure storiche come Marshall e Capablanca, la Diop trova il suo modello in Schlein. Tuttavia, non è noto che Schlein sia una scacchista affermata, e le sue presunte mosse strategiche sembrano più che altro retorica politica.





La Diop, definita “scacchista esperta” da Repubblica, non presenta nel suo curriculum vitae alcuna esperienza lavorativa. È stata designata dal governatore dem Giani come suo braccio destro. Nonostante il titolo, non risulta che la Diop sia iscritta alla Federazione Scacchistica Italiana. Esiste, tuttavia, una Khadija Diop, una bambina iscritta all’Asd Scacchi Famiglia Legnanese, in provincia di Milano. Garry Kasparov, ex campione del mondo, afferma che la capacità più importante negli scacchi sia impedire all’avversario di esprimere appieno il proprio potenziale. Considerando il curriculum della Diop, questo rischio sembra minimamente probabile.

È opportuno ricordare che, durante il suo mandato come rappresentante d’istituto, si è distinta per la distribuzione gratuita di assorbenti, iniziativa promossa durante l’occupazione della scuola. Attualmente, ricopre la carica di dirigente del Partito Democratico, avendo precedentemente militato nei Giovani Democratici e nei Giovani Democratici di Livorno. Possiede inoltre la tessera dell’Arcigay, specificando nel suo curriculum di non essere “militante”, elemento che arricchisce ulteriormente il suo profilo.

Suo padre, Mbaye, è stato a lungo leader della comunità senegalese di Livorno. Si ritiene che per circa vent’anni non abbia corrisposto l’affitto di un’abitazione popolare, accumulando un debito di 27.213 euro. Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, come anticipato dalla consigliera Marcella Amadio a Libero, richiederà il rimborso di tale somma alla Diop. In un’intervista rilasciata a Repubblica, ha affermato che le responsabilità dei genitori non devono ricadere sui figli.

Elly Schlein l’ha designata alla vicepresidenza della Regione Toscana dopo non essere riuscita a ottenere la candidatura a governatore per il suo fidato collaboratore Marco Furfaro. Anche in Toscana, la Schlein sembra essere stata influenzata da figure di spicco del partito. La Diop si identifica con la figura di Eric Adams, sindaco islamo-socialista di New York, affermando: “C’è un’Italia nuova che bussa. Meloni e Vannacci farebbero bene ad alzare il volume”. Tale affermazione è stata pronunciata da Adams, appena eletto, in un incontro con Trump.

Il Generale Vannacci ha recentemente espresso critiche riguardo alla presunta mancanza di competenze richieste per i membri della sinistra, affermando che la verità può risultare scomoda. Ha inoltre suggerito che l’affiliazione politica, in particolare con il Partito Democratico, e l’etnia possano essere fattori determinanti nelle nomine. Il Generale Vannacci ha tracciato un parallelo tra la controversa nomina di Beatrice Venezi a direttore d’orchestra e la nomina di Mia Diop a vicepresidente della Toscana. Ha sottolineato che la signora Venezi, nonostante le critiche riguardanti la sua presunta inesperienza, possiede un curriculum di tutto rispetto e una carriera internazionale, mentre la signora Diop, una studentessa universitaria di 23 anni di origine senegalese, ha ricevuto sostegno da parte della sinistra. Il Generale Vannacci ha ipotizzato che la nomina della signora Diop a direttore d’orchestra sarebbe stata accolta con entusiasmo e che eventuali critiche sarebbero state etichettate come razziste o fasciste.



