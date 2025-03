Tragedia a Brescia: autobus fuori controllo si schianta contro un albero, un morto e diversi feriti

Nella serata di giovedì 20 marzo, un grave incidente stradale ha coinvolto un autobus che trasportava un gruppo di anziani di ritorno da una gita ad Alassio, in provincia di Savona. Il mezzo è uscito di strada e si è schiantato contro un albero lungo via Orzinuovi, a Brescia. La dinamica dell’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine, mentre i soccorritori hanno fornito assistenza ai passeggeri a bordo.





L’incidente è avvenuto poco dopo le 19:30. Secondo le prime ricostruzioni, il pullman stava trasportando una comitiva di anziani diretta alla stazione ferroviaria di Brescia dopo una giornata trascorsa in gita. Durante il transito lungo via Orzinuovi, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che ha finito per schiantarsi violentemente contro un albero e successivamente contro un muro.

L’impatto ha causato danni ingenti al mezzo, distruggendo la parte anteriore dell’autobus. I soccorsi sono stati tempestivi, con l’arrivo di diverse ambulanze e automediche. I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre i passeggeri intrappolati tra le lamiere. Tra i feriti, un uomo di 85 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, ma purtroppo è deceduto poco dopo. Altre due persone sono state segnalate in condizioni molto gravi, contribuendo a un totale di almeno dieci feriti.

Le autorità locali, in particolare gli agenti della polizia di Brescia, hanno chiuso la strada per consentire ai soccorritori di operare e per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. La situazione ha generato preoccupazione tra i residenti e i familiari degli anziani coinvolti, molti dei quali si trovano ora in attesa di notizie sui loro cari.

Le indagini proseguiranno per determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Non sono ancora chiare le circostanze che hanno preceduto lo schianto, e le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire la situazione. La comunità di Brescia è scossa dall’accaduto, e molte persone si sono unite nel dolore per la tragica perdita e per i feriti.