Tragedia a Cingoli: bambina scappa dal papà e viene travolta da un’auto, lotta tra la vita e la morte

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 marzo, lungo la strada provinciale che attraversa la frazione di San Faustino, nel comune di Cingoli, in provincia di Macerata. Un uomo di 42 anni e la sua bambina di soli 2 anni sono stati investiti da un’automobile. La piccola, soccorsa immediatamente, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona, dove attualmente è ricoverata nel Reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica. Sebbene la prognosi rimanga riservata, le sue condizioni sono stabili.





Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, l’incidente è avvenuto intorno alle 18:45. Il padre, che era andato a prendere il figlio maggiore presso una palestra della frazione, era in attesa insieme alla figlia più piccola nel parcheggio della struttura. Il ragazzo stava partecipando a un corso di karate e il rientro a casa, a Filottrano, era imminente.

Improvvisamente, mentre il padre si trovava nel parcheggio con la bambina, quest’ultima si è allontanata, dirigendosi verso la strada. Proprio in quel momento, una Lancia Ypsilon stava sopraggiungendo dal lato destro della carreggiata. Il padre, accorgendosi del pericolo, ha tentato disperatamente di fermare la piccola, lanciandosi in corsa per afferrarla prima che fosse troppo tardi. Purtroppo, non è riuscito a intervenire in tempo: la bambina, uscita inaspettatamente dal parcheggio, è stata investita dall’auto in transito.

Nell’impatto, anche il padre è stato colpito dalla parte anteriore laterale destra del veicolo. Le condizioni della bambina sono sembrate subito critiche, e i presenti hanno prontamente allertato i soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 di Cingoli con un’auto medica, mentre i carabinieri sono arrivati poco dopo per effettuare i rilievi necessari a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

La conducente dell’auto, una donna di 33 anni residente a Cingoli, si è trovata in stato di shock a causa dell’accaduto e ha accusato un malore, venendo trasportata all’ospedale di Jesi per accertamenti. Anche il padre della bambina, colpito dall’auto, ha riportato alcune lesioni ed è stato trasferito nello stesso ospedale anconetano per ricevere le cure necessarie.

Le indagini sono in corso per determinare eventuali responsabilità e per ricostruire in dettaglio le circostanze che hanno portato a questo tragico investimento. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio la successione degli eventi e valutare se ci siano state violazioni di norme di sicurezza stradale.