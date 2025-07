Tragedia a Malibu: la manager di Caitlyn Jenner, Sophia Hutchins, muore in un incidente con il quad. La giovane era anche una figura familiare per la star

Un grave lutto ha colpito il mondo dello spettacolo americano. Sophia Hutchins, ventinovenne manager e stretta confidente di Caitlyn Jenner, ha perso la vita in un tragico incidente con un quad. L’episodio si è verificato mercoledì nei pressi della villa della celebre star a Malibu, lasciando sgomento chi conosceva la giovane e il suo legame speciale con l’ex atleta olimpica.





Le prime informazioni sull’accaduto descrivono una dinamica drammatica. Secondo quanto riportato dai media statunitensi, il quad guidato da Sophia Hutchins avrebbe urtato il paraurti di un’automobile in movimento. L’impatto ha provocato la perdita di controllo del mezzo, che è precipitato in un burrone profondo oltre cento metri. I soccorritori, accorsi sul luogo dell’incidente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Le due persone a bordo dell’automobile coinvolta nell’urto sono rimaste illese. Non è ancora stato chiarito se Caitlyn Jenner fosse presente o meno al momento della tragedia, o se si trovasse nella sua abitazione.

Il rapporto tra Sophia Hutchins e Caitlyn Jenner andava ben oltre il semplice contesto lavorativo. La giovane manager era entrata nella vita della settantacinquenne nel 2015, lo stesso anno in cui Jenner aveva reso pubblica la sua transizione di genere. Entrambe transgender, le due donne avevano trovato un punto di connessione profondo. Hutchins, in più occasioni, aveva raccontato come la storia di Caitlyn Jenner fosse stata fondamentale per il suo percorso personale e per il suo coming out durante gli anni del college, avvenuto nel 2016.

Nel 2017, la collaborazione professionale tra le due donne si era ulteriormente rafforzata con il trasferimento di Sophia Hutchins nella villa da 3,5 milioni di dollari di Caitlyn Jenner a Malibu. La giovane aveva assunto il ruolo di manager, precedentemente ricoperto da Kris Jenner, ex moglie di Caitlyn, dopo il loro divorzio avvenuto nel 2015. La convivenza aveva dato adito a speculazioni sulla natura del loro rapporto, ma entrambe avevano sempre smentito ogni ipotesi romantica. In un’intervista al New York Times, Hutchins aveva chiarito: “Caitlyn è come un genitore per me. L’ho detto un milione di volte. È un rapporto parentale, familiare.”

La morte improvvisa di Sophia Hutchins rappresenta una perdita devastante per Caitlyn Jenner, che non solo vede scomparire una figura professionale di grande fiducia, ma anche una persona che negli ultimi anni era diventata parte integrante della sua famiglia. La relazione tra le due donne era stata caratterizzata da un legame profondo e sincero, che andava ben oltre il lavoro.

Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di ricostruire con precisione le circostanze che hanno portato alla tragedia. Nel frattempo, il mondo dello spettacolo e i fan di Caitlyn Jenner si stringono attorno alla star per esprimere il loro cordoglio e ricordare la giovane manager scomparsa prematuramente.