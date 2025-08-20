Tragedia a Monteverde: precipita cercando di salire su un balcone, morto un uomo di 40 anni





Drammatico episodio nel quartiere Monteverde, a Roma, dove un uomo ha perso la vita dopo essere caduto da un edificio in via Giovanni Cedolini. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 agosto, intorno alle ore 16. La vittima, un uomo di circa quarant’anni, è stata trovata priva di sensi sull’asfalto. Inutile ogni tentativo di soccorso: l’impatto è stato fatale.





Secondo una prima ricostruzione, il quarantenne stava cercando di arrampicarsi lungo la facciata di un palazzo, forse nel tentativo di raggiungere un balcone al primo piano. Non è esclusa l’ipotesi che stesse tentando di entrare in un’abitazione. Durante la manovra, però, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando per diversi metri fino a terra. I residenti, notando il corpo riverso sulla strada, hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. I paramedici, giunti in breve tempo con un’ambulanza, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Il corpo presentava evidenti traumi compatibili con una caduta dall’alto. L’uomo era privo di documenti, e al momento della scoperta era già in arresto cardiaco. L’intera area è stata transennata per consentire i rilievi e gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Tra le ipotesi al vaglio, oltre a quella del tentativo di furto con effrazione, c’è anche la possibilità che l’uomo stesse cercando un accesso alternativo all’interno di un’abitazione. Nessun segno di scasso è stato rinvenuto al momento dell’ispezione esterna dell’edificio. Saranno le testimonianze dei residenti e le eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza della zona a fornire ulteriori elementi utili per chiarire le cause dell’accaduto.

Terminati gli accertamenti sul luogo dell’incidente, la salma è stata trasferita all’obitorio, dove resterà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per eventuali esami autoptici. Il riconoscimento ufficiale dell’uomo è ancora in corso, così come l’identificazione tramite impronte digitali. Nessun documento d’identità è stato rinvenuto addosso alla vittima, che indossava abiti sportivi.

L’episodio ha scosso profondamente i residenti del quartiere, una zona generalmente tranquilla della Capitale. Molti abitanti della via hanno assistito alle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza, esprimendo preoccupazione e sgomento per quanto accaduto.

Al momento non risultano denunce di furti o tentativi di intrusione nelle abitazioni circostanti, ma gli investigatori stanno verificando eventuali segnalazioni che possano confermare l’intento del gesto. La dinamica resta ancora da chiarire nel dettaglio, ma gli inquirenti propendono per un’azione volontaria non riconducibile a un incidente domestico.



