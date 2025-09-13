Tragedia ad Adria: auto travolge mamma e figlio di 7 anni in bicicletta, il bimbo lotta per la vita





Un grave incidente stradale ha sconvolto il pomeriggio di ieri ad Adria, in provincia di Rovigo. Un bambino di 7 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato travolto da un’auto mentre si trovava in bicicletta insieme alla madre. La donna, 47 anni, è stata ricoverata in ospedale in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita immediato.





L’impatto si è verificato poco dopo le 17 all’incrocio tra via Peschiera e via Emanuele Filiberto. Secondo una prima ricostruzione, la madre stava attraversando con il figlio seduto nel seggiolino posteriore della bicicletta quando una Saab, guidata da un uomo di 70 anni, li ha investiti. L’auto era condotta da un pensionato al quale la patente era già stata revocata, circostanza che rende ancora più drammatica la vicenda.

Lo scontro è avvenuto al di fuori delle strisce pedonali. Dopo l’impatto, il bambino è caduto violentemente a terra, battendo la testa sull’asfalto. La gravità delle ferite ha richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso da Padova, dove il piccolo è stato trasportato d’urgenza. Attualmente è ricoverato nel reparto di Pediatria con prognosi riservata e i medici stanno valutando la possibilità di un intervento chirurgico.

La madre, che ha riportato diverse fratture e contusioni, è stata trasferita al Santa Maria della Misericordia in condizioni serie, ma stabili. Nonostante la gravità delle lesioni, non sarebbe in pericolo immediato di vita, a differenza del figlio le cui condizioni restano estremamente delicate.

Il conducente dell’auto, subito dopo l’incidente, si è fermato per prestare soccorso e ha chiamato il 118. Gli agenti della polizia locale hanno avviato i rilievi per stabilire con esattezza la dinamica. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Rovigo, che dovrà accertare le responsabilità del settantenne alla guida senza patente.

Secondo quanto riferito, la famiglia era già segnata da un recente lutto: pochi mesi fa era venuto a mancare il padre del bambino. Una tragedia che ora si aggrava con un nuovo evento drammatico, lasciando l’intera comunità sotto shock.

Il sindaco di Adria ha espresso vicinanza alla madre e alla sua famiglia, dichiarando: «Siamo vicini a questa donna e a suo figlio. È necessario intervenire sulla sicurezza stradale per evitare che simili tragedie si ripetano».

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla pericolosità di alcuni incroci cittadini e sulla necessità di maggiori controlli nei confronti di chi circola senza i requisiti previsti dalla legge. La comunità locale, profondamente colpita, si è stretta attorno alla donna e al figlio, in attesa di notizie dall’ospedale di Padova, dove i medici stanno facendo il possibile per salvare la vita del piccolo.

Al momento, l’unica certezza è che le prossime ore saranno decisive per il destino del bambino. Gli investigatori continuano a lavorare per fare piena chiarezza su quanto accaduto, mentre in città cresce la richiesta di interventi urgenti per migliorare la sicurezza stradale.



