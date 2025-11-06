Tragedia all’Eur, auto contro il guardrail: muore un ragazzo di 21 anni





Un grave incidente stradale si è verificato nella notte a Roma, precisamente in via di Brava, all’Eur, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita mentre si trovava a bordo di una Fiat 500. L’auto, guidata da un giovane di 21 anni, si è schiantata contro un guardrail intorno alle 3 del mattino. Le cause dello scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.





Secondo le prime ricostruzioni, il conducente della Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo, portando a un impatto violento contro il guardrail. Sul posto sono intervenute le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno avviato le indagini per determinare le circostanze esatte dell’incidente. Purtroppo, il passeggero è deceduto sul colpo, mentre il conducente è stato immediatamente trasportato in ospedale per ricevere le necessarie cure mediche e per gli accertamenti del caso.

L’auto coinvolta nell’incidente è stata posta sotto sequestro per consentire agli inquirenti di effettuare tutte le verifiche necessarie. Le autorità stanno ora esaminando i dati e le testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente per comprendere se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito alla tragedia.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni riguardo all’identità del conducente e del passeggero, né sulle loro condizioni di salute. Tuttavia, la notizia ha suscitato una forte emozione tra i residenti della zona, che si sono detti scossi da quanto accaduto. Il tragico evento riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di rispettare le norme di guida, in particolare durante le ore notturne.



