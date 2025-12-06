Tragedia improvvisa nel motorsport: addio Michael Annett, 39 anni, tifosi increduli





Il mondo dello sport è stato profondamente colpito dalla notizia della scomparsa dell’ex pilota Michael Annett, avvenuta all’età di soli 39 anni. Le circostanze del decesso non sono state ancora rese note, generando un senso di sgomento e incredulità all’interno del paddock. Questa improvvisa perdita segna la fine di una carriera e di una vita profondamente intrecciate con l’universo delle competizioni automobilistiche.





Nato a Des Moines, Iowa, Michael Annett ha conseguito la sua unica vittoria come pilota NASCAR con il team di Dale Earnhardt Jr., trionfando nella gara inaugurale della stagione 2019 a Daytona, con il compagno di squadra Justin Allgaier a seguire. Nel 2012, mentre correva per Richard Petty Motorsports, ha raggiunto il quinto posto nella classifica di campionato. Durante la sua carriera in NASCAR Nationwide Series (NOAPS), ha inoltre ottenuto sei piazzamenti tra i primi dieci in campionato.

In un comunicato ufficiale, JR Motorsports ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia Annett per la scomparsa di Michael Annett, ricordandolo come un membro fondamentale del team dal 2017 al suo ritiro nel 2021 e sottolineando il suo contributo determinante alla trasformazione dell’organizzazione in una struttura a quattro vetture.

Michael Annett ha partecipato a sole nove gare della NASCAR Truck Series, ottenendo un secondo posto a Kentucky nel 2008, con un distacco di mezzo secondo dal vincitore Johnny Benson Jr.

Come pilota ARCA, Annett ha conquistato due vittorie, tagliando il traguardo per primo a Talladega nel 2007 e a Daytona nel 2008.

L’ultima gara di Michael Annett a livello nazionale in NASCAR si è svolta nel 2021, dove ha concluso undicesimo nella finale di Phoenix. Durante quella stagione, ha saltato alcune gare a causa di una frattura da stress al femore destro.

La NASCAR è profondamente addolorata nell’apprendere della scomparsa dell’ex pilota Michael Annett. Egli era un pilota di grande rispetto, la cui determinazione, professionalità e spirito positivo erano percepiti da tutti i membri del team. Nel corso della sua carriera, ha rappresentato il nostro sport con integrità e la passione di un autentico pilota. La NASCAR porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Michael e ai suoi numerosi amici.



