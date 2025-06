Tragedia in Brasile: Mongolfiera in fiamme si schianta, almeno 8 vittime

Una mongolfiera con 21 persone a bordo prende fuoco e si schianta a Praia Grande, Brasile. Scopri i dettagli dell’incidente e le ultime notizie.





Una tragedia si è consumata in Brasile, dove una mongolfiera con a bordo 21 persone ha preso fuoco e si è schiantata al suolo a Praia Grande. Secondo il governatore dello stato di Santa Catarina, Jorginho Mello, ci sono almeno 8 vittime.

Incidente a Praia Grande

La mongolfiera, che trasportava 21 persone, ha preso fuoco e si è schiantata al suolo, impattando contro un centro sanitario. L’incidente è avvenuto oggi a Praia Grande, nello stato di Santa Catarina. Il governatore Jorginho Mello ha dichiarato su X che 13 persone sono sopravvissute.

Soccorsi e indagini in corso

I soccorritori sono ancora sul posto per fornire supporto alle famiglie e alle vittime. “Le nostre squadre continuano a fornire tutto il supporto necessario alle famiglie e alle vittime. Continuiamo a monitorare la situazione”, ha aggiunto il governatore. Alcuni video che circolano in rete mostrano l’incidente, mentre gli inquirenti stanno lavorando per determinare le cause dell’accaduto.