Tragedia in Calabria: operaio di 38 anni muore cadendo da un’impalcatura

Un tragico incidente sul lavoro ha sconvolto la comunità di Lamezia Terme, in Calabria, dove un operaio di 38 anni, identificato come Francesco Stella, ha perso la vita. L’incidente, che si è verificato nella zona industriale di San Pietro Lametino, rappresenta il primo decesso sul lavoro del 2024 sia in Calabria che a livello nazionale.





Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Francesco Stella stava lavorando su un’impalcatura all’interno di un’azienda di profilati nell’area industriale della città. Per ragioni ancora da accertare, l’operaio è caduto da un’altezza di circa sei metri, sbattendo violentemente la testa. Nonostante i tempestivi soccorsi del personale del 118, i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. La tragedia ha sconvolto i colleghi e la comunità locale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia, insieme al medico legale e al magistrato di turno. Gli ispettori dell’Ispesl sono giunti sul posto per verificare le condizioni di sicurezza sul lavoro e accertare eventuali responsabilità.

Quello che si è appena concluso è stato un anno tragico per la sicurezza sul lavoro in Italia. Secondo i dati dell’Osservatorio di Bologna, il 2023 ha registrato ben 1.481 vittime, di cui 1.055 direttamente sul posto di lavoro. Oltre a questa tragedia, l’anno passato ha visto una serie di gravi incidenti sul lavoro, tra cui le stragi di Casteldaccia, Suviana, Firenze e Calenzano, che hanno ulteriormente evidenziato la necessità di interventi più incisivi in materia di sicurezza sul lavoro.

L’articolo è in fase di aggiornamento.