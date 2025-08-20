Tragedia sulla nave da crociera: turista perde la vita mentre si rilassa in piscina





Un tragico episodio ha scosso la tranquillità della nave da crociera Marella Voyager, battente bandiera malese, attualmente attraccata nel porto di Napoli. Un turista britannico di 83 anni è stato rinvenuto privo di vita nella piscina della nave. L’uomo, secondo quanto emerso dalle indagini preliminari, sarebbe deceduto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore improvviso.





L’allarme è scattato quando il corpo dell’anziano è stato individuato nell’acqua della piscina. I soccorsi sono stati immediatamente allertati, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: l’uomo era già deceduto al momento dell’intervento. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, nello specifico la squadra nautica, per effettuare gli accertamenti necessari e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Le verifiche sul corpo del turista non hanno rilevato segni di violenza né lesioni che potessero suggerire un incidente. Questo ha portato gli investigatori a ipotizzare che l’83enne sia stato colto da un malore mentre si trovava in acqua. La salma è stata liberata dopo gli accertamenti di rito e il caso è stato archiviato come decesso per cause naturali.

La nave da crociera Marella Voyager, nota per i suoi itinerari turistici e le esperienze di lusso offerte ai passeggeri, si trovava attraccata nel porto di Napoli al momento dell’incidente. L’equipaggio e gli altri passeggeri sono stati informati dell’accaduto, e la compagnia ha espresso il proprio cordoglio per la perdita.

Secondo fonti vicine alle indagini, il turista britannico aveva deciso di trascorrere una vacanza in crociera per godersi momenti di relax e svago. Tuttavia, la giornata si è conclusa in tragedia. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità dell’uomo, né sulle sue condizioni di salute precedenti al viaggio.

Gli accertamenti condotti dalla Polizia di Stato hanno confermato l’assenza di elementi sospetti o anomalie che potessero far ipotizzare cause diverse da quelle naturali. “Non ci sono evidenze di violenza o incidenti”, hanno riferito gli investigatori, sottolineando che il malore potrebbe essere stato improvviso e fatale.



