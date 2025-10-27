Tragedia sulla Salaria: morto il tenente colonnello dei Carabinieri Matteo Branchinelli





Un tragico incidente stradale ha avuto luogo sulla via Salaria, causando la morte di due persone, tra cui Matteo Branchinelli, un tenente colonnello dei carabinieri di 52 anni. L’incidente, che ha coinvolto due veicoli, si è verificato alle 6 di lunedì 27 ottobre, nei pressi del chilometro 70, nel territorio di Rieti.





Le forze dell’ordine e le squadre di Anas sono intervenute prontamente per garantire la sicurezza del tratto stradale e ripristinare la viabilità. Al momento, la dinamica esatta dei fatti è ancora in fase di accertamento. Matteo Branchinelli, originario dell’Umbria, era un ufficiale stimato, noto per il suo impegno e la sua dedizione. Negli ultimi anni, aveva ricoperto numerosi ruoli di responsabilità, tra cui comandante del reparto operativo di Rieti, dove era arrivato nel 2021 dopo una lunga carriera nel Ros. Recentemente, aveva assunto un nuovo incarico presso il comando generale di Roma.

In precedenza, Branchinelli aveva guidato il battaglione mobile dei carabinieri di Genova, il nucleo operativo di Tricase (in Lecce) e le compagnie di Isernia, Pitigliano (in provincia di Grosseto) e Frosinone. La sua carriera è stata caratterizzata da un forte impegno nel servizio pubblico e nella sicurezza dei cittadini.

Durante i rilievi effettuati sul luogo dell’incidente, la via Salaria è stata temporaneamente chiusa. Gli automobilisti sono stati deviati sulla via Turanense: chi proveniva da Roma è stato indirizzato al chilometro 68,500, mentre coloro che arrivavano da Ascoli sono stati deviati al chilometro 73. Anche i mezzi pesanti sono stati reindirizzati sulla strada statale 578 “Salto Cicolana”.

Intorno alle 10, Anas ha comunicato che la strada è stata riaperta al traffico, consentendo il ripristino della normale circolazione. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’incidente e per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

La notizia della morte di Matteo Branchinelli ha suscitato grande commozione tra i colleghi e nella comunità locale. In molte occasioni, Branchinelli si era distinto non solo per le sue capacità professionali, ma anche per il suo approccio umano e disponibile nei confronti dei cittadini. La sua perdita rappresenta un grande vuoto per le forze dell’ordine e per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il tragico evento ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale, un tema di grande rilevanza in un periodo in cui gli incidenti continuano a rappresentare una delle principali cause di morte e infortunio. Le autorità competenti sono chiamate a riflettere su possibili misure di prevenzione per ridurre il numero di incidenti e garantire una maggiore sicurezza sulle strade.

La comunità di Cittaducale, dove risiedeva l’altra vittima dell’incidente, un agricoltore di 36 anni, sta affrontando un momento di grande dolore e difficoltà. La perdita di due vite in un tragico incidente stradale colpisce profondamente non solo le famiglie coinvolte, ma anche l’intera comunità, che si unisce nel cordoglio per la scomparsa di due persone rispettate e amate.



