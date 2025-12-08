Tragedia sull’A5, bimba perde la vita: si cerca chi è fuggito dopo l’incidente





La Procura di Ivrea ha aperto un’indagine per omicidio stradale e omissione di soccorso in seguito al tragico incidente avvenuto sabato sera sull’autostrada A5 Torino-Aosta, tra gli svincoli di Settimo e Volpiano, in cui ha perso la vita una bambina di appena tre mesi. La madre, che era alla guida dell’auto, è sopravvissuta e si trova attualmente in osservazione all’ospedale Giovanni Bosco di Torino.





Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero almeno due i veicoli coinvolti che, dopo l’impatto, si sarebbero allontanati senza prestare aiuto. Gli inquirenti stanno ora lavorando per accertare l’esatta dinamica dei fatti e verificare la posizione dei conducenti in fuga. Fondamentali per le indagini potrebbero rivelarsi le testimonianze di chi ha assistito all’incidente.

Un altro aspetto al vaglio degli investigatori riguarda il corretto utilizzo del seggiolino in cui si trovava la neonata. Pare infatti che, in seguito all’impatto, l’ovetto con la piccola sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo, rendendo inutili i soccorsi prestati dagli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto grazie alla segnalazione di altri automobilisti.

Il veicolo della madre è stato ritrovato fuori strada, dopo una carambola causata dalla collisione. Nel frattempo, proseguono gli accertamenti per identificare e rintracciare i responsabili che si sono dati alla fuga subito dopo l’incidente.



