Tragedia sull’Alemagna, collisione tra mezzi: perde la vita una bimba di 4 anni, almeno 7 feriti

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo oggi lungo la strada statale 51 Alemagna, nei pressi di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. L’incidente ha coinvolto tre veicoli, tra cui una roulotte e una Volkswagen Golf, sul Ponte Botteon. Il bilancio è drammatico: una bambina di 4 anni, di origine africana e residente a Belluno, ha perso la vita, mentre altre sette persone hanno riportato ferite di varia gravità.





Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, con gli agenti della polizia locale di Vittorio Veneto impegnati a ricostruire la dinamica dei fatti. Le prime informazioni suggeriscono che il sinistro potrebbe essere stato causato da un sorpasso andato storto. La piccola vittima si trovava a bordo di un veicolo insieme ad altri familiari al momento dello scontro. Nonostante i tempestivi interventi dei sanitari, la bambina è deceduta a causa delle gravi lesioni subite.

Anas, la società che gestisce le strade, ha comunicato che la statale è attualmente chiusa in entrambe le direzioni in prossimità di Vittorio Veneto, e il traffico è stato deviato su strade comunali. Sul luogo dell’incidente sono presenti le Forze dell’Ordine, l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e le squadre di Anas, che stanno lavorando per gestire la situazione e garantire la sicurezza.

La sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Balliana, ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragica perdita. “Esprimiamo il nostro profondo cordoglio alla famiglia che oggi ha perso la propria bimba di 4 anni che abitava a Belluno. Ci stringiamo alla comunità del bellunese. Nel tragico incidente di stamattina sono coinvolte parecchie persone che sono state ricoverate in vari ospedali,” ha commentato la sindaca, sottolineando la gravità della situazione.

Le condizioni degli altri feriti variano, e sono stati trasferiti in diversi ospedali della zona per ricevere le cure necessarie. La comunità locale è in lutto per la perdita della giovane vita e si stanno organizzando iniziative per sostenere la famiglia in questo momento difficile.

Il sinistro ha sollevato interrogativi sull’adeguatezza delle misure di sicurezza stradale nella zona, e la polizia sta esaminando tutti gli aspetti dell’incidente per capire se ci siano state violazioni delle normative del codice della strada. Le indagini sono in corso e si prevede che nei prossimi giorni possano emergere ulteriori dettagli.

Il traffico nella zona è stato pesantemente influenzato dall’incidente, con lunghe code e rallentamenti segnalati da chi si trovava in transito. Anas ha raccomandato agli automobilisti di seguire le indicazioni alternative per evitare congestioni.

Questo incidente rappresenta una triste realtà per molte famiglie che viaggiano lungo le strade italiane, dove le distrazioni e la guida imprudente possono portare a conseguenze fatali. La sicurezza stradale continua a essere una priorità per le autorità locali e nazionali, che lavorano costantemente per migliorare le infrastrutture e sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di una guida responsabile.