Tragico incidente a Ravenna: una coppia perde la vita in uno scontro tra moto e auto nei pressi di una clinica. Comunità locale sotto choc

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di domenica a Cotignola, in provincia di Ravenna, causando la morte di due coniugi, Luca Cantagalli ed Edda Gaudenzi, originari di Massa Lombarda. L’episodio ha lasciato sgomenta la comunità locale, già profondamente colpita dalla perdita di queste due figure molto conosciute e apprezzate.





Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalla Polizia locale della Bassa Romagna, lo schianto è avvenuto intorno alle 10 lungo la via Madonna di Genova. La coppia stava viaggiando su una Ducati quando, per motivi ancora da chiarire, si è scontrata con un’automobile. Alla guida del veicolo c’era una donna che stava accompagnando il marito per una visita presso la clinica Maria Cecilia Hospital, situata nelle vicinanze del luogo dell’incidente.

L’impatto si è verificato mentre l’auto stava effettuando una svolta a sinistra per entrare nel parcheggio della struttura sanitaria. La collisione è stata particolarmente violenta: la moto su cui viaggiavano Cantagalli e Gaudenzi è finita contro un muretto adiacente alla recinzione del parcheggio, mentre i due motociclisti sono stati sbalzati in un terreno situato sul lato destro della strada rispetto alla loro direzione di marcia.

Alcuni residenti e passanti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, ma purtroppo per i due non c’è stato nulla da fare. Luca Cantagalli, 57 anni, è stato dichiarato morto sul colpo, mentre per Edda Gaudenzi, 60 anni, sono stati tentati interventi di rianimazione che però si sono rivelati inutili. La coppia lascia un figlio di 21 anni.

La notizia della tragedia ha profondamente colpito la comunità di Massa Lombarda, dove i due erano molto conosciuti. Edda Gaudenzi aveva lavorato come bibliotecaria presso il Comune di Solarolo, mentre Luca Cantagalli era impiegato come commerciale per il gruppo Siegenia. Oltre ai loro impegni professionali, entrambi erano attivi nel mondo dello sport e del sociale: Cantagalli collaborava con il settore giovanile del Basket Lugo, una realtà sportiva locale, mentre Gaudenzi forniva supporto nella parte organizzativa.

La squadra del Basket Lugo ha espresso il proprio cordoglio attraverso un post pubblicato sui social: “Non ci sono parole per spiegare cosa stiamo provando dopo quanto è accaduto domenica mattina. Sappiamo però di essere stati fortunati ad aver conosciuto Luca ed Edda, persone fantastiche, che se ne sono andate troppo presto. Un ricordo che resterà sempre nei nostri cuori. Luca è stato per anni uno dei consiglieri della nostra società, sempre disponibile e in prima fila a dare suggerimenti per far crescere il Basket Lugo, mentre Edda era un preziosissimo aiuto nella parte organizzativa. La famiglia del Basket Lugo è vicina a Lorenzo in questo momento, orgogliosa che anche lui sia un nostro collaboratore”.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine. Gli investigatori stanno cercando di chiarire le cause che hanno portato allo scontro tra la moto e l’automobile. Al momento non sono emerse ulteriori informazioni sulle condizioni della conducente dell’auto.

Questo tragico evento ha acceso nuovamente i riflettori sulla sicurezza stradale e sulla necessità di prestare particolare attenzione nelle manovre in prossimità di incroci e parcheggi. La comunità locale si stringe intorno al giovane figlio della coppia e ai familiari in questo momento di profondo dolore.