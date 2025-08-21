Tragico incidente stradale in Puglia: una giovane di 28 anni perde la vita, quattro persone rimangono ferite. Coinvolti un furgone e un’auto





Un grave incidente si è verificato questa mattina, giovedì 21 agosto, lungo la strada provinciale 115 che collega Troia a Foggia, in Puglia. Lo scontro tra un furgone e un’automobile ha causato la morte di una ragazza di 28 anni e il ferimento di altre quattro persone. L’impatto, avvenuto intorno alle ore 11, ha mobilitato i soccorsi e le autorità locali, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.





Secondo le prime informazioni, i veicoli coinvolti sono un furgone Ducato, che trasportava sette passeggeri probabilmente braccianti agricoli, e una Seat Ibiza con cinque persone a bordo. La giovane vittima, che si trovava alla guida dell’auto, è stata sbalzata fuori dal veicolo a causa della violenza dell’urto ed è deceduta sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso sul luogo dell’incidente.

Le quattro persone ferite, tra cui alcuni passeggeri dei due mezzi, sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Fortunatamente, secondo quanto riportato dalle fonti ufficiali, nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. I dettagli sull’identità della vittima non sono ancora stati divulgati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per eseguire le indagini preliminari. Gli investigatori stanno cercando di determinare le cause dello scontro e di stabilire con precisione la dinamica dell’incidente. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Un altro incidente drammatico si è verificato sempre nella mattinata di oggi, ma questa volta in Sardegna, a Olbia, lungo la Strada Panoramica nei pressi dello svincolo per l’ospedale Giovanni Paolo II. In questo caso, due automobili, una Smart e una Ford Focus, si sono scontrate frontalmente a causa di un’invasione di corsia. Anche qui le cause sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Nell’incidente di Olbia, quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave. I feriti sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale locale grazie all’intervento delle ambulanze del 118. L’impatto ha richiesto un importante dispiegamento di mezzi di soccorso e forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli altri automobilisti.



