Travolge una donna e fugge, 24enne rintracciata dopo giorni: il padre aveva portato l’auto dal carrozziere





Una tragica vicenda ha scosso la comunità di Carzago, dove una donna di 44 anni, Diana Siminescu, madre di quattro figli, ha perso la vita in un incidente stradale. La notte tra giovedì e venerdì, la donna stava tornando a casa dopo aver trascorso una serata con amici, quando è stata investita da un’auto. Il corpo senza vita è stato individuato da un automobilista alle 1:30, ma si ritiene che l’incidente sia avvenuto almeno un’ora e mezza prima. Nonostante l’intervento dei soccorsi, per Siminescu non c’è stato nulla da fare.





La responsabile dell’investimento è una giovane di 24 anni, che al momento risulta indagata. La ragazza, alla guida di un’Audi nera, non si sarebbe fermata sul luogo dell’incidente e avrebbe proseguito il suo tragitto. Quando gli agenti della polizia stradale l’hanno rintracciata giorni dopo, ha dichiarato: “Non mi sono accorta di nulla. Stavo rientrando a casa dal ristorante in cui lavoro. Pensavo di aver preso un sasso. Mi sono fermata poco distante.”

Il padre della 24enne, ignaro dell’accaduto, ha portato l’auto della figlia dal carrozziere il giorno seguente per riparare i danni al paraurti. Secondo quanto riferito dall’uomo, la giovane gli avrebbe spiegato che pensava di aver urtato un sasso. Tuttavia, il carrozziere, dopo aver appreso la notizia dell’incidente mortale, ha contattato le autorità per segnalare l’automobile sospetta.

Le indagini hanno confermato che il veicolo riparato era proprio quello coinvolto nell’incidente. Gli agenti hanno quindi identificato e interrogato la ragazza, che ha continuato a sostenere di non essersi resa conto di aver investito una persona. Al momento, non è ancora chiaro perché Diana Siminescu si trovasse su quella strada buia e priva di marciapiedi.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulle responsabilità dei conducenti in situazioni simili. La giovane automobilista è attualmente sotto indagine, mentre la comunità piange la perdita di una madre e amica stimata.

L’intervento del carrozziere si è rivelato cruciale per la risoluzione del caso. La sua segnalazione alle forze dell’ordine ha permesso di collegare l’Audi nera all’incidente e di identificare la conducente. Questo gesto dimostra quanto sia importante collaborare con le autorità per garantire giustizia in situazioni tragiche come questa.

La morte di Diana Siminescu lascia un vuoto profondo nella sua famiglia e tra i suoi conoscenti. I quattro figli della donna devono ora affrontare la perdita della madre, mentre la comunità locale si stringe attorno a loro in segno di solidarietà.

Le indagini proseguono per chiarire tutti gli aspetti dell’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le dinamiche precise dell’incidente e di comprendere il comportamento della conducente sia prima che dopo l’investimento. La strada su cui è avvenuto il tragico evento sarà probabilmente oggetto di ulteriori verifiche per valutare eventuali interventi di miglioramento della sicurezza.



