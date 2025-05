Travolta da un’auto mentre attraversa a Inverigo: 22enne muore poche ore dopo in ospedale

Una ragazza di 22 anni ha tragicamente perso la vita nella notte tra giovedì 22 e venerdì 23 maggio presso l’ospedale Circolo di Varese, dove era stata ricoverata a seguito di un incidente stradale avvenuto a Inverigo, in provincia di Como. L’incidente si è verificato mentre la giovane attraversava la strada e sarebbe stata travolta da un’auto.





Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 19 del 22 maggio, precisamente all’incrocio di via Ronchetto, una traversa della strada provinciale 41 Vallassina, nella frazione Cremnago di Inverigo. La giovane, residente a Lurago d’Erba, sarebbe stata colpita da una Dacia Duster condotta da un uomo di 75 anni, anch’egli di Inverigo. Al momento, non ci sono dettagli chiari riguardo alla posizione della ragazza al momento dell’impatto, se fosse vicina alle strisce pedonali o se uno dei due veicoli stesse attraversando con il semaforo rosso.

L’impatto è stato descritto come particolarmente violento, tanto che l’auto ha scaraventato la ragazza a diversi metri di distanza sull’asfalto. La centrale operativa Soreu dei Laghi ha immediatamente inviato sul posto un’ambulanza, un’auto medica e un elisoccorso partito da Como con urgenza. I soccorritori hanno stabilizzato la giovane sul luogo dell’incidente e successivamente l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese. Nonostante gli sforzi dei medici, le sue condizioni sono risultate critiche e, poche ore dopo, è stata dichiarata morta.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Cantù e della Stazione di Lurago d’Erba, i quali hanno già effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. Gli inquirenti stanno ora cercando di chiarire le responsabilità che hanno portato al decesso della giovane. Una delle prime azioni intraprese dai carabinieri è stata quella di acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nell’area dell’incidente, per ottenere una visione chiara della dinamica dei fatti.

Il tragico evento ha suscitato un forte impatto nella comunità locale, lasciando amici e familiari in stato di shock. La giovane era conosciuta e amata nel suo ambiente, e la notizia della sua morte ha lasciato un vuoto incolmabile tra coloro che la conoscevano. Le autorità locali hanno espresso le loro condoglianze alla famiglia della vittima e hanno sottolineato l’importanza della sicurezza stradale, in particolare in aree ad alta densità di traffico.

Le indagini proseguiranno per determinare con esattezza le circostanze che hanno portato all’incidente. I carabinieri stanno cercando di ricostruire i momenti precedenti all’impatto, analizzando non solo le immagini delle telecamere, ma anche raccogliendo testimonianze di eventuali testimoni presenti al momento dell’incidente.