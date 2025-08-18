Travolto da un’auto mentre taglia l’erba fuori casa: muore un 80enne nel Cosentino





Tragedia in località Coreca, nel Cosentino, dove un uomo di 80 anni ha perso la vita questa mattina in un drammatico incidente stradale. L’anziano stava svolgendo lavori di manutenzione nei pressi della sua abitazione, lungo un tratto della statale 18, quando è stato improvvisamente travolto da un’automobile.





Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo era intento a tagliare l’erba a pochi passi dal cancello di casa, vicino alla galleria che attraversa la zona. Improvvisamente, una vettura in transito lo ha investito senza riuscire a frenare in tempo. L’impatto è stato violento e ha lasciato l’anziano gravemente ferito. I soccorsi sono stati immediati: sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e, poco dopo, anche un elisoccorso. Nonostante gli sforzi per rianimarlo, l’uomo non ce l’ha fatta.

Le indagini sull’accaduto sono ora nelle mani dei carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Paola, che stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Gli accertamenti mirano a stabilire le responsabilità e a comprendere se ci siano stati fattori esterni che abbiano contribuito al tragico evento.

La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. La vittima era un residente della zona e conosciuto dai vicini per la sua dedizione alla cura degli spazi intorno alla sua casa. Per molti, il tratto di strada dove si è verificato l’incidente è considerato pericoloso a causa della frequente velocità delle auto in transito.

Fonti vicine alle indagini riferiscono che il conducente dell’auto coinvolta si è fermato subito dopo l’impatto e ha collaborato con le autorità per fornire la sua versione dei fatti. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità del guidatore né su eventuali misure prese nei suoi confronti.

La statale 18, dove si è verificato il sinistro, è una strada ad alta percorrenza che attraversa diverse località del Cosentino. In passato, sono stati segnalati episodi simili in cui pedoni o ciclisti sono stati coinvolti in incidenti stradali. Questo nuovo dramma riaccende il dibattito sulla sicurezza delle strade e sull’adeguatezza delle misure per proteggere chi vive o lavora nelle vicinanze.

L’area attorno alla galleria di Coreca è particolarmente conosciuta per essere un punto critico del traffico locale. Nonostante ciò, non sarebbero presenti segnalazioni specifiche o dispositivi di protezione per chi si trova a operare vicino alla carreggiata. Gli abitanti della zona hanno più volte sollecitato interventi per migliorare la sicurezza stradale, ma finora le richieste non hanno portato a risultati concreti.

La scomparsa dell’anziano rappresenta una grave perdita per la comunità locale e solleva interrogativi su come prevenire tragedie simili in futuro. Le autorità locali potrebbero valutare nuove misure per garantire la sicurezza dei pedoni e dei residenti lungo strade ad alto traffico come la statale 18.

Nel frattempo, la famiglia della vittima e i suoi conoscenti sono stretti nel dolore per questa improvvisa e tragica perdita. Non sono stati diffusi dettagli sull’identità dell’uomo al momento, nel rispetto della privacy dei familiari.



