Travolto dalla cabina del camion, perde la vita Thomas Gobbi: una tragedia che segue la morte del fratello 10 anni fa

Thomas Gobbi, un camionista di Merlara, nel Padovano, ha perso la vita in un incidente sul lavoro lunedì 14 febbraio, poco dopo le 13. Il tragico evento si è verificato mentre l’uomo stava percorrendo una strada sterrata tra i campi di Villa Bartolomea e Castagnaro, nei pressi della frazione di Carpi nel Veronese. Gobbi, 35 anni, era diretto a scaricare il carico del suo camion presso un consorzio locale quando ha segnalato un guasto agli ammortizzatori del mezzo.





Mentre controllava il veicolo, Gobbi è sceso dalla cabina per verificare il problema. Purtroppo, mentre stava armeggiando sotto la cabina, questa si è abbassata, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. L’allerta è stata lanciata da un collega che ha notato il camion fermo da tempo sulla strada e ha deciso di intervenire.

Immediatamente, sul luogo dell’incidente sono giunti i tecnici dello Spisal (Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro) per ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto. Insieme a loro, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il camion, e i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Legnago, nonché della stazione di Castagnaro, per effettuare le necessarie verifiche. La polizia locale ha collaborato alle indagini per chiarire i dettagli dell’incidente.

Durante il tragico evento, Gobbi si era accorto di un guasto al veicolo, richiamato dalla spia accesa sul cruscotto. Decidendo di fermare il camion lungo la strada sterrata, ha tentato di capire cosa non andasse. Nonostante l’intervento tempestivo del personale del Suem (Servizio Urgenza Emergenza Medica), per Thomas Gobbi non c’è stato nulla da fare; i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Dopo gli accertamenti necessari, la salma di Gobbi è stata restituita alla famiglia, che ora si trova a fronteggiare un dolore immenso. Questo tragico evento riporta alla mente un’altra perdita dolorosa per la famiglia: il fratello di Thomas, Kevin Gobbi, era morto in un incidente stradale circa dieci anni fa. Kevin, all’epoca solo 21enne, aveva perso la vita a Merlara a causa di un incidente avvenuto lungo la strada provinciale. Il giovane aveva perso il controllo della sua Peugeot 306 Tuning, schiantandosi contro una recinzione in ferro e morendo sul colpo.

La tragedia che ha colpito la famiglia Gobbi è particolarmente straziante, poiché il destino di Thomas sembra ripetere quello del fratello minore. La comunità di Merlara e le aree circostanti si uniscono nel cordoglio per la scomparsa di un uomo descritto come laborioso e rispettato nel suo lavoro.

Le indagini sull’incidente sono in corso, e le autorità stanno esaminando i dettagli per determinare le circostanze specifiche che hanno portato alla morte di Thomas Gobbi. La sicurezza sul lavoro è un tema di crescente importanza, e questo incidente mette in evidenza la necessità di ulteriori misure preventive per garantire la sicurezza dei lavoratori, in particolare in settori ad alto rischio come quello del trasporto.