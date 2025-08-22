Trippa e panini mal conservati, maxi sequestro dei Nas: 20 chili di alimenti bloccati nel Napoletano





I carabinieri hanno intensificato le verifiche sulla sicurezza alimentare e il rispetto delle normative sanitarie a Torre del Greco, in provincia di Napoli, e nel capoluogo campano. Durante i controlli, sono emerse gravi irregolarità in una paninoteca e in un’attività ambulante di vendita di trippa, con conseguenti sequestri di alimenti e pesanti sanzioni. Anche un ristorante dei Quartieri Spagnoli di Napoli è stato sanzionato per violazioni relative alla formazione e alla sorveglianza sanitaria del personale.





A Torre del Greco, i militari della locale compagnia, insieme al personale del Nas (Nucleo antisofisticazioni e sanità) di Napoli, hanno effettuato una serie di ispezioni mirate agli esercizi commerciali e ai venditori ambulanti di prodotti alimentari. Durante questi controlli, sono stati riscontrati problemi significativi in una paninoteca della zona. Le condizioni igieniche del locale sono risultate inadeguate, con carenze nella tracciabilità dei prodotti alimentari venduti. A seguito delle verifiche, i carabinieri hanno sequestrato 20 chilogrammi di alimenti e hanno inflitto al titolare una multa di 3mila euro.

Non meno grave la situazione riscontrata presso un venditore ambulante di trippa. Anche in questo caso, le condizioni igieniche sono risultate insufficienti. Inoltre, la venditrice non aveva applicato correttamente le procedure HACCP, fondamentali per garantire la sicurezza alimentare. Per queste violazioni, è stata comminata una sanzione di 2mila euro.

Parallelamente, i controlli si sono estesi anche alla città di Napoli, in particolare ai Quartieri Spagnoli. Qui, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, coadiuvati dal Nil (Nucleo ispettorato del lavoro), hanno effettuato verifiche approfondite presso un ristorante della zona. L’ispezione ha evidenziato che il personale impiegato non aveva sostenuto la visita medica obbligatoria prevista dalla sorveglianza sanitaria. Inoltre, i lavoratori non avevano ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La titolare dell’attività è stata quindi sanzionata con una multa di 2.500 euro.

Le operazioni condotte dai carabinieri a Torre del Greco e Napoli rientrano in un più ampio piano di controllo volto a tutelare la salute pubblica e garantire il rispetto delle normative vigenti nel settore alimentare e sanitario. Gli interventi mirano a contrastare le irregolarità che possono mettere a rischio la sicurezza dei consumatori e a promuovere una maggiore consapevolezza tra gli operatori del settore.

Secondo quanto riportato dai militari, i controlli continueranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di verificare ulteriormente il rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro. Questi interventi rappresentano un segnale forte nei confronti degli esercenti, sottolineando l’importanza di garantire standard elevati per la tutela della salute pubblica.



