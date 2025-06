Trovata morta in auto, era nuda dalla vita in giù: il mistero in via Valtellina a Milano

Una tragica scoperta è avvenuta nella serata di domenica 29 giugno in via Valtellina, nel centro di Milano, dove una donna, presumibilmente tra i 35 e i 40 anni, è stata trovata priva di vita all’interno di un’auto con targa romena. Al momento del ritrovamento, il corpo si trovava sui sedili posteriori del veicolo, nudo dalla vita in giù e con evidenti segni di bava alla bocca. Tuttavia, dai primi accertamenti, non sembrano emergere segni di violenza fisica.





La segnalazione è giunta da due senzatetto di origini romene che, intorno alle 21:30, hanno notato il corpo senza vita della donna e hanno chiesto l’intervento delle autorità. “Hanno chiesto a mio figlio di chiamare la polizia”, ha raccontato a Fanpage.it il titolare dell’autofficina situata di fronte al parcheggio dove si trovava l’auto. “Sono rimasto qui fino alle 2:30 di notte insieme ai poliziotti che effettuavano i rilievi. La macchina era parcheggiata lì da anni. Ci dormiva un uomo, ma da un po’ non lo vedevo più. Lei, invece, non l’avevo mai vista”.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Milano, affiancati dal personale sanitario del 118, che ha constatato il decesso della donna. Presente anche la Squadra Mobile della Questura e la polizia scientifica per i rilievi necessari a chiarire le circostanze della morte. L’auto, che al momento del ritrovamento aveva le portiere chiuse ma non bloccate a chiave, è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.

Secondo quanto appreso, la macchina era stata utilizzata in passato come rifugio da un uomo senza fissa dimora, ma non vi sono testimonianze che colleghino direttamente questa persona alla donna trovata morta. L’identità della vittima non è ancora stata confermata, ma si tratterebbe di una donna senza fissa dimora.

La vicenda ha destato grande attenzione nel quartiere, dove l’auto era una presenza nota da tempo. “L’auto era lì da tempo, ci dormiva un uomo. Lei mai vista”, ha dichiarato un residente della zona. Nonostante lo stato in cui è stato trovato il corpo, gli investigatori non hanno rilevato segni evidenti di violenza fisica. Tuttavia, per chiarire le cause del decesso, è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna.

La polizia sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della vittima e di comprendere come sia arrivata all’interno del veicolo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche se l’assenza di segni di violenza potrebbe far pensare a cause naturali o a un malore improvviso.

Il caso resta aperto e gli inquirenti stanno lavorando per ottenere risposte definitive attraverso le analisi forensi e le testimonianze raccolte sul posto. La comunità locale attende con apprensione ulteriori sviluppi su questa tragica vicenda che ha scosso il centro di Milano.