Trovata morta nel bosco la giovane 31enne scomparsa: Axenia Manoli





È stata rinvenuta senza vita nei boschi alle porte del centro abitato di Cave, la trentunenne Axenia Manoli, scomparsa nella mattinata di ieri dopo aver accompagnato i figli a scuola. La vicenda ha generato sconcerto e dolore tra familiari e cittadini del comune romano, rimasti senza parole di fronte a una tragedia tanto improvvisa quanto misteriosa.





La donna, di origini moldave e residente da anni a Cave, era uscita di casa giovedì mattina per accompagnare i due figli a scuola. Da quel momento non aveva più dato notizie di sé. Nel pomeriggio, non vedendola rientrare, il convivente ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri, facendo scattare immediatamente le ricerche in tutta l’area circostante.

Nella mattinata di venerdì 14 novembre, i soccorritori hanno individuato il corpo della donna in una zona boscosa lungo via di Santa Maria del Monte, a poche centinaia di metri dal centro urbano. Accanto al cadavere, ritrovato sotto alcuni arbusti, sono stati rinvenuti la borsa e gli effetti personali. La sua automobile, una Toyota Yaris, è stata scoperta poco distante, chiusa a chiave e regolarmente parcheggiata.

Gli investigatori intervenuti sul posto non avrebbero riscontrato segni evidenti di violenza sul corpo. Tuttavia, per stabilire le cause del decesso, la Procura ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni presso l’Istituto di Medicina legale di Roma. Le autorità, al momento, non escludono nessuna ipotesi: si indaga su un possibile malore, ma anche su un gesto volontario.

Il sindaco di Cave ha espresso cordoglio a nome dell’amministrazione comunale, assicurando piena collaborazione alle forze dell’ordine. La comunità locale, molto legata alla giovane e alla sua famiglia, è profondamente scossa dalla notizia. Nella scuola frequentata dai figli di Axenia, è stato attivato un servizio di supporto psicologico per aiutare i compagni e i genitori a gestire l’impatto emotivo della tragedia



