Trovato morto a Lodi Simran Pooni, il ragazzo di 24 anni scomparso dopo aver giocato a calcetto





Brutta storia, questa. Simran Pooni, 24 anni, di Bertonico – sparito nel nulla dopo una partitella di calcetto tra amici, domenica 7 settembre. Un classico pomeriggio da ragazzi, finito nel peggiore dei modi.





Oggi, verso le 17.30, i Vigili del Fuoco di Lodi l’hanno trovato. Non c’era più niente da fare. Il corpo era lì, a poca distanza dal campo, dentro un canale lungo la Provinciale 591, tra Castiglione d’Adda e la frazione di Rovedara. Praticamente a un paio di chilometri dal centro sportivo Aldo Spoldi, dove l’hanno visto per l’ultima volta. In mezzo, elicottero Drago che sorvolava la zona, vigili e volontari di Casalpusterlengo che si davano da fare. Ora ci sono le squadre fluviali che stanno recuperando il corpo – roba tosta, per loro e per chiunque.

La situazione? Un gran casino, onestamente. I carabinieri stanno ancora cercando di capire che fine abbia fatto Simran: gesto volontario? Un incidente assurdo con la moto (che, tra parentesi, è stata trovata danneggiata lì vicino)? Un malore, una distrazione, o magari qualcuno che guidava come un pazzo? Mistero. Tocca aspettare.

Uno dei suoi amici, ieri pomeriggio, aveva già lanciato l’allarme sui social: “Era con noi a giocare, ci siamo salutati verso le 16.20. Da allora, niente. Telefono spento, famiglia disperata, pure noi. Stiamo facendo tutto il possibile per trovarlo.” E oggi, purtroppo, è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire.

Che dire, certe storie lasciano l’amaro in bocca.



