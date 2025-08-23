Trump senza freni: “Tolleranza zero per gli illegali, in USA resta chi obbedisce alle regole”





Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha avviato una revisione senza precedenti che coinvolge tutti i titolari di visto, stimati in oltre 55 milioni di persone. L’iniziativa, definita come introduzione di “controlli continui”, prevede un monitoraggio costante dei residenti stranieri al fine di individuare potenziali motivi per la revoca del permesso e l’eventuale espulsione.





L’annuncio, riportato in esclusiva dall’Associated Press, segna un cambio di passo radicale nelle politiche migratorie americane. Non si tratta infatti di una semplice verifica documentale: la revisione prevede un’analisi approfondita del profilo dei titolari di visto, comprendendo i registri delle forze dell’ordine nei Paesi d’origine, eventuali infrazioni commesse dopo l’ingresso negli Stati Uniti e, elemento innovativo e discusso, l’esame dei profili social.

L’inclusione delle attività online rappresenta un’evoluzione significativa nelle pratiche di sicurezza nazionale. L’obiettivo dichiarato è quello di avere una visione a 360 gradi del comportamento dei residenti stranieri, così da identificare chi possa rappresentare una minaccia o non rispettare i criteri richiesti per mantenere il proprio status legale nel Paese.

Tra le comunità direttamente interessate dalla decisione vi è anche quella italiana. Al 30 giugno 2024, secondo i dati dell’AIRE, risultavano iscritti oltre 366.000 italiani residenti negli Stati Uniti. La maggior parte di essi si trova oltreoceano per motivi lavorativi, di studio o familiari e non ha avuto problemi legali. Tuttavia, la nuova politica introduce una variabile di incertezza, poiché anche episodi apparentemente minori, come un’infrazione stradale o contenuti controversi pubblicati online, potrebbero portare alla revoca del visto.

Il Dipartimento di Stato ha chiarito che ogni elemento sarà valutato attentamente: “Qualsiasi informazione che possa giustificare la revoca del visto verrà presa in considerazione”. Questa linea interpretativa rende evidente come la tolleranza nei confronti di condotte non conformi si sia ulteriormente ridotta, creando un precedente che riguarda milioni di residenti stranieri.

La decisione ha suscitato reazioni contrastanti sia all’interno degli Stati Uniti che a livello internazionale. I sostenitori di politiche migratorie più rigide hanno accolto positivamente la revisione, descrivendola come un passo necessario per rafforzare la sicurezza nazionale e garantire il rispetto delle leggi. Di diverso avviso le associazioni per i diritti degli immigrati, che hanno espresso forti preoccupazioni per le conseguenze di un controllo così capillare.

Le critiche si concentrano in particolare sull’analisi dei social media. La possibilità che contenuti, commenti o interazioni online possano diventare motivo di valutazioni negative solleva interrogativi sulla tutela della privacy e sulla libertà di espressione. Inoltre, non è ancora chiaro quali parametri saranno utilizzati per distinguere comportamenti innocui da atteggiamenti considerati problematici.

Dal punto di vista operativo, resta incerto anche il calendario di questa revisione su larga scala. Con oltre 55 milioni di casi da valutare, i tempi potrebbero estendersi sensibilmente. Nonostante ciò, l’amministrazione statunitense considera l’iniziativa come un passo cruciale per rafforzare i controlli interni, coerente con l’agenda politica incentrata su sicurezza e rispetto delle normative migratorie.

Per la comunità italiana e per gli altri gruppi di stranieri residenti negli Stati Uniti, questo cambiamento si traduce nella necessità di maggiore cautela. Mantenere comportamenti conformi alle leggi locali e prestare attenzione anche alla propria immagine digitale diventa un requisito imprescindibile per evitare complicazioni che potrebbero mettere a rischio la permanenza nel Paese.

Sul piano diplomatico, il provvedimento potrebbe generare discussioni tra Washington e i governi stranieri, chiamati a monitorare da vicino le ripercussioni sui propri connazionali. Molti osservatori internazionali sottolineano come si tratti di un passaggio epocale, che potrebbe ridefinire il concetto stesso di controllo sugli immigrati regolari.

In attesa di ulteriori chiarimenti sull’attuazione pratica, resta evidente che la revisione dei visti segna un nuovo capitolo nelle politiche migratorie americane. Per gli italiani negli Stati Uniti, come per milioni di altri cittadini stranieri, l’attenzione dovrà ora concentrarsi su una scrupolosa adesione a regole e comportamenti, consapevoli che ogni aspetto della vita quotidiana – dai rapporti con la legge fino ai contenuti pubblicati online – potrebbe influenzare la loro stabilità nel Paese.



