Turista reagisce alla borseggiatrice, cade e batte la testa: finisce in ospedale, indovina dove il giudice ha mandato la ladra





Attimi di paura ieri nel centro di Roma, nei pressi della celebre Fontana di Trevi, dove una turista straniera è stata vittima di un borseggio mentre si trovava in compagnia del marito. L’aggressione è avvenuta in pieno giorno, in una delle aree più frequentate dai visitatori.





Secondo quanto ricostruito, la donna è stata avvicinata da un gruppo di giovani borseggiatrici. Nel tentativo di sottrarsi alla rapina e proteggere i propri effetti personali, la vittima ha perso l’equilibrio ed è caduta rovinosamente sull’asfalto, battendo la testa.

Nonostante l’impatto, la donna è rimasta cosciente. Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente per prestarle soccorso e hanno contattato i servizi di emergenza. Poco dopo, sul luogo dell’incidente sono arrivati gli agenti della polizia locale e un’ambulanza del 118. I sanitari hanno prestato le prime cure alla vittima e l’hanno trasportata in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

Nel frattempo, gli agenti sono riusciti a bloccare una delle presunte responsabili del furto. Si tratta di una minorenne, identificata sul posto. A causa della sua giovane età – inferiore ai 13 anni – la ragazza non è imputabile penalmente e, dopo l’identificazione, è stata rilasciata come previsto dalla normativa vigente.

La zona della Fontana di Trevi, tra le più visitate della capitale, è spesso teatro di episodi di microcriminalità, in particolare borseggi ai danni dei turisti. Nonostante i frequenti controlli da parte delle forze dell’ordine, l’elevato afflusso di persone rende complesso il monitoraggio costante e facilita le azioni dei ladri, spesso giovanissimi.

Le autorità invitano i cittadini e i visitatori a prestare sempre la massima attenzione, soprattutto nei luoghi affollati e turistici. L’episodio di ieri ripropone il tema della sicurezza nelle zone centrali della città, dove il fenomeno dei borseggi continua a rappresentare un problema ricorrente.

L’intervento rapido dei passanti e della polizia locale ha evitato conseguenze più gravi per la vittima, ma l’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i presenti, molti dei quali hanno assistito alla scena. Numerosi turisti, infatti, si trovavano nei pressi della fontana al momento dell’aggressione, e diversi hanno documentato l’episodio con i propri telefoni cellulari.

Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima, che rimane sotto osservazione in ospedale per escludere complicazioni legate al trauma cranico riportato nella caduta. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici e verificare se il gruppo di ladre sia responsabile di altri borseggi avvenuti nella stessa area.

