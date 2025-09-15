Ubriaco fermato mentre guidava una Jeep giocattolo: “Ero troppo pigro per camminare”





A Prince George, in Canada, la polizia ha arrestato un uomo che, ubriaco, aveva deciso di utilizzare la Jeep rosa giocattolo della figlia del coinquilino come mezzo di trasporto. Il mini-veicolo, pensato per bambini dai 3 ai 7 anni e con velocità massima di 5 km/h, è stato fermato durante l’ora di punta.





Il protagonista della vicenda è Kasper Lincoln, che ha raccontato alla CBC di aver preso la Jeep perché “troppo pigro” per andare a piedi a comprare uno Slurpee. “Usavo pure i segnali con le mani, non avevo idea di stare infrangendo la legge. Non l’avevo mai guidata prima!”, ha detto con ironia.

Il curioso episodio è avvenuto intorno alle 9 del mattino, attirando l’attenzione di automobilisti e passanti. Una pattuglia in borghese della Royal Canadian Mounted Police, avvisata da chi aveva visto la scena, ha fermato il veicolo. Al controllo, Lincoln è risultato positivo all’alcoltest e con patente già sospesa, condizione che gli impediva di guidare qualsiasi mezzo, anche un triciclo.

Una testimone, Summer Caron, che ha ripreso il tutto in un video diventato virale, ha raccontato: “Andava forse a 3 miglia all’ora. Non potevo credere che lo stessero arrestando per aver guidato una Jeep per bambini”.

La polizia, però, ha chiarito che la legge non fa eccezioni. Come ha spiegato la portavoce Jennifer Cooper: “Qualsiasi veicolo che circola su strada e non è mosso esclusivamente dalla forza muscolare è considerato a tutti gli effetti un veicolo a motore. Serve patente e assicurazione. E in questo caso c’era anche un rischio per gli altri automobilisti, costretti a evitarlo, senza contare che nessuno si aspetta di dover fare attenzione a una Jeep per bambini su una strada trafficata”.

Lincoln ha preso l’arresto con filosofia, definendolo “il più divertente” della sua vita. Ha ricevuto un divieto di guida di 90 giorni e dovrà comparire in tribunale a dicembre. “Non ce l’ho con la polizia. La lezione l’ho imparata: non bere e guidare. Nemmeno una macchina giocattolo”, ha commentato sorridendo.



