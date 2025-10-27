Uccide il rivale e poi si toglie la vita dandosi fuoco: dietro la tragedia di Fiorenzuola la gelosia ossessiva





Un grave episodio di violenza si è verificato ieri a Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza, coinvolgendo due uomini: Mikhailo Drodyshevskyi, un 37enne di nazionalità ucraina residente nella cittadina, e Alessandro Mason. Secondo le ricostruzioni, Drodyshevskyi avrebbe accoltellato ripetutamente Mason per poi suicidarsi dandosi fuoco all’interno della propria auto. Le prime indagini suggeriscono che il movente di questo tragico evento possa essere una gelosia intensa e ossessiva.





L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di domenica 26 ottobre, in una zona tranquilla di Fiorenzuola. Alcuni passanti hanno assistito a una scena drammatica: un’auto che si allontanava a grande velocità mentre Mason giaceva a terra, gravemente ferito, accanto a una panchina. I soccorsi sono stati allertati immediatamente, e le squadre del 118, insieme alla Pubblica Assistenza Valdarda, sono arrivate sul posto. I sanitari hanno trovato Mason in condizioni critiche, in una pozza di sangue, e lo hanno elitrasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Parma, dove attualmente lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione.

Nel frattempo, i carabinieri del Radiomobile di Fiorenzuola hanno avviato le ricerche per rintracciare l’aggressore. Le indagini hanno avuto esito rapido: a pochi chilometri dal luogo dell’aggressione, in località Biraga, lungo la strada che porta a Castell’Arquato, è stata trovata l’auto di Drodyshevskyi completamente distrutta dalle fiamme. All’interno del veicolo, i resti carbonizzati dell’uomo hanno confermato che si era suicidato dopo l’aggressione.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze esatte di quanto accaduto. Gli inquirenti non escludono che il gesto di Drodyshevskyi possa essere stato motivato da questioni di natura passionale, come una relazione finita o una gelosia ossessiva nei confronti di Mason. Elementi che, secondo le prime analisi, avrebbero spinto l’ucraino a pianificare l’attacco contro il rivale, per poi porre fine alla propria vita.

La comunità locale è scossa da questo tragico evento, che ha portato alla luce questioni importanti riguardanti la violenza e le relazioni interpersonali. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato un’indagine approfondita per comprendere le dinamiche che hanno portato a questo dramma. È fondamentale che vengano intraprese azioni preventive per evitare che simili episodi possano ripetersi in futuro.

Inoltre, questo caso ha riacceso il dibattito sulla gestione della violenza nelle relazioni, evidenziando la necessità di supporto psicologico per coloro che vivono situazioni di conflitto. La gelosia, sebbene possa sembrare un’emozione comune, può portare a conseguenze devastanti se non viene affrontata in modo adeguato.

Le autorità locali e le associazioni di supporto alle vittime di violenza stanno lavorando per sensibilizzare la popolazione su questi temi, cercando di fornire risorse e strumenti per affrontare situazioni di crisi. È essenziale che le persone coinvolte in relazioni problematiche abbiano accesso a servizi di consulenza e supporto per prevenire escalation di violenza.

Il caso di Mikhailo Drodyshevskyi e Alessandro Mason rappresenta un triste esempio di come la gelosia e la mancanza di comunicazione possano portare a tragici eventi. La speranza è che, attraverso l’analisi di questo dramma, si possano sviluppare strategie efficaci per affrontare e prevenire la violenza nelle relazioni, proteggendo così la comunità e i suoi membri più vulnerabili. Le indagini proseguono, e la comunità attende con trepidazione ulteriori sviluppi su questo caso che ha scosso Fiorenzuola d’Arda.



