Uccisa in metro negli Stati Uniti, parla la zia di Iryna: “Siamo esausti, il dolore è immenso”





La tragedia di Iryna Zarutska, una giovane rifugiata ucraina di 23 anni, ha scosso profondamente la comunità di Charlotte, dove è stata accoltellata a morte il 22 agosto scorso. L’aggressione è avvenuta mentre la giovane si trovava su un treno del Charlotte Area Transit System (CATS), vittima di un attacco da parte di Decarlos Brown Jr., un uomo con un passato criminale e precedenti di disturbi mentali. La notizia dell’omicidio ha suscitato un’ondata di indignazione e shock a livello nazionale, compresa una reazione da parte dell’ex presidente Donald Trump, che ha definito l’episodio “orribile”.





In un’intervista esclusiva rilasciata al Daily Mail, la zia di Iryna, Valeria Haskell, ha descritto la devastazione che ha colpito la sua famiglia. Intervistata a Huntersville, a circa 25 chilometri da Charlotte, Haskell ha parlato di come la madre di Iryna sia rimasta traumatizzata dall’accaduto e non riesca più a uscire di casa. Questo ulteriore peso si aggiunge al dolore già amplificato dalla guerra in Ucraina, da cui Iryna era fuggita in cerca di sicurezza.

Haskell ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di tempo e spazio. Non vogliamo fare spettacolo del nostro dolore,” esprimendo la difficoltà di affrontare la situazione. Ha continuato dicendo: “Non ho parole per descrivere ciò che stiamo vivendo.” Negli ultimi tre anni, la famiglia ha affrontato un periodo di “incredibile dolore”, segnato dal conflitto in Ucraina.

Iryna aveva lasciato la sua terra natale con la madre, il fratello e la sorella, sperando di trovare rifugio negli Stati Uniti. Laureata in Arte e Restauro presso il Synergy College di Kiev, era una persona creativa con una passione per gli animali, sognando di diventare assistente veterinaria. La sua famiglia la ricorda come “talentuosa, gentile e creativa”, sottolineando l’impatto positivo che ha avuto su chiunque l’abbia conosciuta.

Le circostanze dell’omicidio sono state riprese dalle telecamere di sicurezza, mostrando Brown mentre si alzava dietro Iryna e la colpiva con un coltello. L’aggressore, che si era seduto dietro di lei per circa quattro minuti prima dell’attacco, ha poi cambiato vagone alla fermata successiva. Brown, 34 anni, ha un lungo elenco di precedenti penali, che includono minacce, taccheggio e furto aggravato. La sua ultima detenzione risale a gennaio, quando aveva contattato il 911 affermando di essere controllato da altre persone, ma fu rilasciato senza cauzione. Attualmente, è accusato di omicidio di primo grado.

L’omicidio di Iryna ha scatenato un’ondata di indignazione per la gestione della sicurezza da parte delle autorità locali. Trump e i suoi sostenitori hanno criticato le politiche delle grandi città, attribuendo la responsabilità ai democratici, incluso l’ex governatore Roy Cooper, per aver lasciato liberi individui pericolosi come Brown. Trump ha dichiarato: “Do il mio amore e la mia speranza alla giovane donna accoltellata stamattina o ieri sera a Charlotte da un uomo folle, un pazzo.”

A livello locale, il sindaco di Charlotte, Vi Lyles, ha annunciato misure per rafforzare la sicurezza nel sistema di treni leggeri, evidenziando che il sistema CATS è sotto organico di 35 agenti rispetto ai 219 previsti. Lyles ha commentato su X: “Negli ultimi giorni abbiamo capito che si è trattato di un tragico fallimento dei tribunali e dei magistrati.” Ha anche annunciato nuove operazioni di sicurezza, tra cui unità ciclistiche e veicoli urbani, mentre il budget per la sicurezza dei treni è stato notevolmente aumentato.

Il funerale di Iryna si è svolto il 27 agosto a Charlotte, dove la famiglia ha celebrato la sua vita e il suo amore per l’arte e gli animali. Tra i sopravvissuti ci sono i genitori Anna e Stanislav, la sorella Valeriia, il fratello Bohdan, e il compagno Stas Nikulytsia. La zia Valeria Haskell ha condiviso il suo dolore, camminando per le strade di Huntersville con i cani di famiglia e descrivendo la difficoltà di affrontare l’attenzione mediatica.

Haskell ha concluso la sua testimonianza affermando: “Non posso immaginare cosa stiamo attraversando, eppure dobbiamo andare avanti un passo alla volta.” La morte di Iryna non solo ha colpito la sua famiglia, ma ha anche messo in luce questioni più ampie riguardanti la sicurezza pubblica e la gestione della giustizia, evidenziando le lacune nel sistema che hanno portato a questa tragica perdita.



