Uccise il padre per salvare la madre, assoluzione definitiva per Alex Cotoia: “Ora può iniziare una nuova vita”

È arrivata la parola fine sulla vicenda giudiziaria di Alex Cotoia, il giovane accusato di aver ucciso il padre nel 2020 a Collegno, in provincia di Torino, con 34 coltellate. La Corte di Cassazione, con una sentenza emessa oggi, ha confermato l’assoluzione pronunciata a gennaio dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, riconoscendo la legittima difesa.
“Questa volta è davvero finita. Alex ora può cominciare a vivere”, ha dichiarato il suo avvocato, Claudio Strata, all’Adnkronos.
Aveva solo 18 anni all’epoca dei fatti, oggi ne ha 23. Da allora, Alex ha affrontato cinque anni di processi e cinque gradi di giudizio, decidendo anche di cambiare cognome per prendere quello della madre. La drammatica vicenda ha scosso l’opinione pubblica: secondo quanto ricostruito in aula, il ragazzo reagì per proteggere la madre e il fratello dalle continue violenze del padre.
La sentenza di primo grado lo aveva assolto per legittima difesa, ma nel 2023 la Corte d’Appello lo aveva condannato a sei anni, due mesi e venti giorni per omicidio volontario. Successivamente, la Cassazione annullò quella sentenza, disponendo un nuovo processo d’appello, che si è concluso con l’assoluzione, ora confermata in via definitiva.
La motivazione: fu legittima difesa putativa
Secondo i giudici della Corte d’Assise d’Appello, le 34 coltellate non furono frutto di odio o rabbia, ma l’effetto di una reazione estrema, in uno stato di percepita necessità. Si è trattato, hanno spiegato, di “legittima difesa putativa”: il giovane agì nella convinzione di trovarsi di fronte a un pericolo imminente e reale.
La procura generale di Torino aveva impugnato l’assoluzione, sostenendo che la sentenza fosse “illogica” e frutto di un “travisamento delle prove”, sottolineando l’assenza di segni evidenti di colluttazione nell’abitazione. Ma la Quinta sezione penale della Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, dando ragione alla difesa.
Add comment