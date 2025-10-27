Ucraina, i dati del sondaggio fanno tremare La Stampa: crolla la fiducia nella narrazione ufficiale





La guerra in Ucraina continua a proseguire senza sosta, e a quasi tre anni dall’inizio del conflitto, la possibilità di un cessate il fuoco sembra allontanarsi ulteriormente. Il recente vertice di Budapest tra Donald Trump e Vladimir Putin, che avrebbe potuto rappresentare un’opportunità di dialogo, è sfumato, contribuendo a un clima di incertezza e a un conflitto che non mostra segni di rallentamento. In questo contesto, emerge una crescente stanchezza tra la popolazione italiana, come evidenziato da un sondaggio condotto da Only Numbers e riportato da La Stampa. I risultati del sondaggio rivelano un Paese diviso, ma con una tendenza a privilegiare la pace, anche a costo di compromessi dolorosi.





I dati raccolti indicano che il 41,9% degli italiani ritiene che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe dovuto accettare l’accordo proposto da Trump, il quale prevedeva la rinuncia al Donbass in cambio della cessazione delle ostilità. La maggior parte degli intervistati, pari al 91,8%, considera questo sacrificio come necessario per porre fine a una guerra che appare senza sbocchi. Questo conflitto, infatti, non sta solo infliggendo gravi danni all’Ucraina, ma ha ripercussioni significative anche sull’intera Europa.

La sensazione prevalente è quella di una stanchezza diffusa. Molti italiani vedono la pace come una priorità assoluta, anche se ciò implica accettare compromessi territoriali. La cessione parziale di territori è percepita come un male minore, un atto pragmatico volto a evitare ulteriori perdite di vite umane e distruzioni in un conflitto che continua a generare solo dolore e instabilità.

Il sondaggio ha messo in luce come la popolazione si senta sempre più disillusa riguardo alla situazione attuale. L’idea di una guerra prolungata, che sembra non avere una soluzione chiara, è fonte di crescente preoccupazione. Gli italiani, di fronte a tale scenario, sembrano orientati verso una visione realistica della situazione, in cui la pace diventa l’obiettivo principale, anche a costo di dolorosi compromessi.

Inoltre, la mancanza di un dialogo concreto tra le parti coinvolte nel conflitto contribuisce a questa percezione di impotenza. La comunità internazionale, pur mostrando solidarietà verso l’Ucraina, non è riuscita a facilitare un processo di pace efficace. Gli eventi recenti, come il fallimento del vertice di Budapest, evidenziano la difficoltà di trovare un terreno comune per il dialogo e la risoluzione pacifica delle controversie.

La posizione di Zelensky, e le sue scelte strategiche, sono scrutinati da un’opinione pubblica che ora sembra chiedere un cambio di rotta. La proposta di Trump di rinunciare al Donbass ha suscitato reazioni contrastanti, ma il dato principale è che una parte significativa della popolazione italiana è disposta a considerare questo tipo di compromesso come una via per porre fine al conflitto.

Il sondaggio di Only Numbers riflette una tendenza più ampia nella società italiana, dove la guerra in Ucraina ha generato un dibattito intenso sulle implicazioni etiche e pratiche della pace. Molti cittadini sembrano ritenere che la salvaguardia della vita umana debba prevalere su questioni territoriali, evidenziando un cambiamento nella percezione pubblica riguardo a come affrontare questa crisi.



