Ultimi istanti di vita di Ornella Vanoni: la confessione di Mario Lavezzi – «Voleva un gelato… poi è morta





Ornella Vanoni, celebre cantante italiana, è deceduta all’età di 91 anni la sera del 21 novembre. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo della musica e della cultura italiana. Mario Lavezzi, produttore musicale e amico personale di Vanoni, ha condiviso dettagli commoventi riguardo agli ultimi momenti di vita della cantante durante l’evento dei Siae Awards, tenutosi poche ore dopo la sua morte.





Lavezzi ha raccontato che l’ultima richiesta di Vanoni prima di lasciare questo mondo è stata quella di mangiare un gelato. “Avrebbe voluto morire così,” ha dichiarato Lavezzi, visibilmente emozionato, mentre riceveva il supporto di Amadeus e Mogol, presenti sul palco con lui. L’artista ha descritto la serata finale trascorsa a casa di Vanoni, dove tutto sembrava procedere normalmente.

Secondo il racconto di Lavezzi, dopo aver cenato, Vanoni si era sistemata sulla poltrona per guardare la televisione. Ha chiesto alla sua assistente domestica, che dormiva con lei, di portarle un gelato, esprimendo il desiderio di gustarne un po’. Purtroppo, mentre l’assistente si trovava in cucina, Vanoni ha avuto un attacco cardiaco fatale. “La domestica è andata in cucina, è tornata e l’ha trovata così. Il cuore l’ha abbandonata,” ha spiegato Lavezzi, aggiungendo che questa era esattamente la modalità di partenza che Vanoni avrebbe desiderato.

Le parole di Lavezzi hanno suscitato una forte commozione tra i presenti, culminando in un applauso sentito da parte della platea. La notizia della morte di Ornella Vanoni ha immediatamente attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno iniziato a condividere ricordi e tributi per celebrare la vita e la carriera della cantante.

In concomitanza con la sua scomparsa, Milano si prepara a dare l’ultimo saluto a Vanoni. La camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, un luogo significativo per la cantante, dove ha potuto coltivare la sua passione per la recitazione. Le visite alla camera ardente si svolgeranno nelle giornate di domenica e lunedì, con la chiusura prevista alle 14 di lunedì. I funerali si terranno un’ora dopo, alle 15, presso la chiesa di San Marco, situata nel quartiere Brera di Milano.

La scomparsa di Ornella Vanoni segna la fine di un’epoca per la musica italiana. Con una carriera che si estende per oltre sette decenni, Vanoni ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale del paese, diventando un’icona non solo per la sua voce unica, ma anche per la sua personalità affascinante e il suo impegno artistico. La sua musica ha toccato le vite di molte persone, e il suo stile inconfondibile ha influenzato generazioni di artisti.

La notizia della sua morte ha generato un’ondata di tributi da parte di colleghi e fan, che hanno espresso il loro dolore e la loro gratitudine per il contributo che Vanoni ha dato alla cultura italiana. La sua capacità di esprimere emozioni profonde attraverso la musica ha reso le sue canzoni senza tempo, continuando a risuonare nei cuori di chi l’ha ascoltata.



